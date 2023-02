"Il est l'antépénultième !" : Cyril Hanouna pas très fier de son fils Lino, ce domaine dans lequel il patauge

L'ouverture des bulletins par les parents, c'est une étape que beaucoup d'enfants redoutent... Ce week-end, Lino, le fils de Cyril Hanouna, n'y a pas échappé. Et à en croire l'animateur de C8, son petit garçon a encore beaucoup de progrès à faire : "Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai vu que mon fils suivait mon chemin... Celui de la médiocrité !", a-t-il révélé à ses chroniqueurs et aux téléspectateurs, avant d'ajouter qu'il est "convoqué" avec la maman Emilie. "Pourtant il est brillant votre fils !", s'est alors étonné Bernard Montiel, ce à quoi Baba a répondu, avec humour : "Il est brillant, oui, au niveau du visage... Au niveau des cours, pour l'instant, on est en difficulté".

"Sur toutes les matières ?", s'est notamment interrogée Valérie Bénaïm. "Il a un problème avec l'Anglais", a-t-on alors appris. Heureusement que le présentateur peut compter sur sa fille Bianca, qui a quant à elle reçu "les encouragements" de la part de ses professeurs. "Ah, bien !", ont alors réagi ses camarades présents sur le plateau. "N'allons point vite en besogne, ils sont 14 dans sa classe, elle est 10ème...", a-t-il alors précisé, ce qui rend effectivement cette information moins glorieuse qu'au départ. Quant à Lino, il est 26ème sur 28. "Il est ce que l'on appelle l'antépénultième !", a commenté son papa.

Un sportif et une artiste

Cyril Hanouna était en revanche très fier d'apprendre que son fils a "la meilleure note en sport". C'est sa "fierté", lui qui pratique quotidiennement du padel : un sport de synthèse de plusieurs jeux de raquette, tels que le tennis, le squash, le tennis de table et la pelote basque. Un profil sportif donc pour Lino, tandis que sa petite soeur semble quant à elle dotée d'une fibre artistique. "Ma fille a la meilleure note de la classe en art", a révélé Baba. "19,5 !", a-t-il ajouté, avant de recevoir des applaudissements de la part du public.

Il a conclu en ajoutant que son fils est "une énorme banane" en physique-chimie, de quoi lui rappeler des souvenirs, lui qui se faisait aidé par son père Ange dans cette matière lorsqu'il était enfant.