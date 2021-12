"Il est vraiment bien !" : Julia Vignali craque pour un candidat de télé-réalité sans le savoir !

Kad Merad aurait-il du souci à se faire ? Dans Télématin ce jeudi 30 décembre 2021 sur France 2, sa compagne Julia Vignali a fait savoir qu'elle était tombée sous le charme d'un autre. En effet, alors qu'un chroniqueur présentait LivMed's, une nouvelle application qui propose la livraison de médicaments à domicile, Julia Vignali semblait davantage intéressée par le livreur de la publicité de la marque.

"Est-ce que c'est le jeune homme qui vient nous livrer ?", a demandé l'animatrice. "Pour vous Julia, oui", lui a donc assuré le chroniqueur avec amusement. Et pour la brune d'en rajouter une couche : "Il est vraiment bien !" D'ailleurs, elle a promis de passer commande rapidement avec Maya Lauqué, laquelle remplace Thomas Sotto pendant les vacances de fin d'année.

Si Julia Vignali a donc craqué pour le beau jeune homme qui a été choisi pour incarner LiveMed's, elle ne l'a sans doute pas reconnu. Et pourtant, le brun est une célébrité. En effet, il s'agit de Jonathan Matijas, un candidat de télé-réalité qui a été révélé en 2018 dans la saison 3 de La Villa des coeurs brisés. Jonathan a ensuite été vu dans Les Princes et les Princesses de l'amour, Moundir et les apprentis aventuriers, Les Marseillais vs Le Reste du Monde et Les Anges.

Il a aujourd'hui décidé de s'éloigner des tournages pour se consacrer à son activité d'influenceur mais aussi de producteur. Car Jonathan a fondé une boîte de production baptisée Majics. C'est d'ailleurs lui et ses équipes qui ont réalisé la publicité de LivMed's dans laquelle il apparaît.