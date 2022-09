"Il faut accepter de prendre 27 kilos" : Amel Bent enfin en paix avec son corps

Amel Bent est une maman et femme comblée. Mariée depuis 7 ans à l'homme d'affaires Patrick Antonelli, qui vient de sortir de prison, elle est parent avec lui de 3 enfants : Sofia 6 ans et demi, Hana 4 ans et Zayn né en avril dernier. Des naissances qui ont eu un impact sur sa vie, notamment sur son physique. Mais dans l'émission 50 Minutes Inside, la coach de The Voice a expliqué à Nikos Aliagas qu'elle avait décidé de s'accepter comme elle est.

"Je ne vous ai jamais vu aussi épanouie dans votre corps et dans votre façon d'être" a remarqué le présentateur de TF1, ce à quoi la célèbre interprète de Ma philosophie a répondu : "J'ai arrêté d'essayer de figer le temps. J'ai accepté mes changements, même physiquement. Il faut accepter de prendre 27 kilos et de se voir changer et de se dire 'J'ai accouché mais je ne vais pas redevenir tout de suite la femme que j'étais avant'" a-t-elle confié. Une acceptation de soi, et ce malgré le regard des autres : "Il y a les critiques, il y'a ce qu'on te renvoie... Mais aujourd'hui, j'accepte. J'ai accepté de vieillir".