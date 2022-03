"Il hurlait..." - Familles nombreuses : Un enfant emmené aux urgences après un douloureux accident

Dans Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), la tribu Galli est assurément hors du commun. La maman Florie et son mari Bastien ont un quotidien bien chargé avec leurs cinq enfants, dont des triplés : Arthur, Lucie, Rose, Maxime et Paul. La tâche se complique lorsque l'un d'entre eux se retrouve accidenté. Ce fut notamment le cas de l'aîné Arthur mardi 29 mars 2022.

En story Instagram, Florie Galli a pris la parole pour raconter le vent de panique qui s'est abattu dans son foyer. "Pendant que je donnais les bains, j'ai entendu des hurlements et en fait c'était Arthur qui venait de se faire piquer par un frelon asiatique. Il était entré dans sa chambre. Un cauchemar ! J'étais un peu en panique", a-t-elle confié.

Accompagné de "mamie Brigitte", la mère de famille a rapidement pu réagir. "On lui a vite donné du Doliprane. On a déposé un produit froid sur la piqûre. Comme il s'est fait piquer sur le pied, il ne pouvait plus marcher", a-t-elle fait savoir. Mais le jeune garçon a tout de même dû se faire examiner par des professionnels, tant la douleur était forte. C'est son père Bastien qui l'a conduit aux urgences. "C'était vraiment affreux. Il pleurait, il hurlait et ça lui faisait toujours hyper mal. J'ai donc appelé Bastien en catastrophe, puis il l'a amené à l'hôpital. Ils lui ont dit qu'il n'y avait pas de réaction allergique, mais qu'effectivement la piqûre est souvent très douloureuse et qu'il allait avoir du mal à poser le pied. Demain, il ne pourra pas retourner à l'école", a-t-elle annoncé. Ce mercredi, c'était donc repos forcé pour Arthur !

Au lendemain, Florie Galli s'est hâtée de faire "une inspection" de sa terrasse pour vérifier qu'aucun nid de frelons ne s'y trouvait. À en croire la suite de ses stories plus rassurantes où la jolie rousse passe du bon temps avec ses enfants, tout a fini par rentrer dans l'ordre.

Rappelons que si elle l'évoque très souvent, Florie Galli ne montre en revanche que très rarement Arthur dans ses stories. Le garçon apparaît également moins dans le programme de la Une, par choix. "Arthur grandit et parfois il a envie de partager son quotidien et parfois non ! Il devient petit à petit adolescent, il se cherche un peu et parfois il a envie de s'isoler, de discuter avec ses amis qui prennent une place très importante dans sa vie. Je respecte ça et je le laisse tranquille", avait-elle expliqué dans le passé.