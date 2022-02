Familles nombreuses : Une maman révèle une astuce anti crise surprenante après une longue hésitation...

Dur dur le quotidien avec plusieurs enfants à la maison ! C'est ce que vivent les clans de Familles nombreuses, la vie en XXL. Et lorsque les caméras de TF1 s'éteignent, la vie continue et elle n'est pas toujours rose. Florie et Bastien Galli le savent bien. Ces parents "très heureux mais toujours un peu fatigués" d'Arthur (11 ans), des triplés Rose, Maxime et Lucie (3 ans) et de Paul (1 an) ont leurs trucs et astuces pour rendre le quotidien plus doux. Cela passe notamment pour la maman de 37 ans par idée peu commune partagée sur Instagram jeudi 24 février 2022.

"J'ai longtemps hésité à vous faire ce post mais je me suis dit après tout je n'ai pas peur de le dire, lance Florie en légende d'une photo d'elle entourée de ses enfants... et casque auditif sur les oreilles. Instagram m'a permis de rencontrer de belles personnes et j'ai bénéficié de plein de conseils et astuces alors pourquoi avoir peur de vous parler de ce qui sauve souvent mes nerfs et me donne la force de rester zen ! Vous l'aurez deviné il s'agit de mon casque."

Mais à quoi peut bien lui servir ce casque qui "permet de passer du volume d'une salle de concert à celui d'une bibliothèque" ? Tout simplement à s'évader le temps d'une crise ou dispute ! "En effet chez nous les décibels sont au maximum... Ce n'est pas une anomalie c'est juste qu'il y a beaucoup de petits enfants, qui jouent qui se chamaillent, qui me sollicitent ou se disputent mon attention, explique Florie, dont l'aîné Arthur ne souhaite plus apparaître dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Et pour pouvoir accomplir certaines tâches plus compliquées comme les bains et les repas où mes nerfs peuvent être mis à l'épreuve et bien je le porte et ça me fait un bien fou..."