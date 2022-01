Familles nombreuses : Un enfant veut s'éloigner du programme, sa maman s'explique

Après avoir participé à la saison 1 de Familles nombreuses, la vie en XXL (TF1), la tribu Galli a fait son grand retour en octobre 2021, pour le plus grand plaisir des téléspectateurs. Comme ils l'ont précisé lors de leur come-back, Florie (37 ans) et Bastien (38 ans) sont les parents "très heureux mais toujours un peu fatigués" d'Arthur (11 ans), des triplés Rose, Maxime et Lucie (3 ans) et de Paul (1 an). Et ils sont prêts à partager leur quotidien. Mais le public verra moins l'un de leurs enfants comme l'a confié la mère de famille sur Instagram, le 27 janvier 2022.

Florie et son époux se plaisent à partager leur vie avec les personnes qui les suivent, dans Familles nombreuses, la vie en XXL. Si les triplés ou Paul sont encore petits pour saisir l'ampleur de la situation, Arthur comprend bien qu'il passe à la télévision et que de nombreux téléspectateurs suivent le programme. De plus en plus, Bastien et sa femme doivent donc faire face à quelques refus de sa part comme les internautes ont pu le découvrir sur Instagram.

Florie a partagé une photo sur laquelle elle embrasse tendrement son aîné sur le front, pendant que ce dernier fixe l'objectif, avec un petit sourire. "Alors souvent j'ai des messages concernant Arthur et donc j'ai décidé de faire un post pour en parler. Vous me demandez pourquoi on voit moins Arthur. Effectivement on le voit moins en story ou dans l'émission et on le verra moins. Arthur grandit et parfois il a envie de partager son quotidien et parfois non ! Il devient petit à petit adolescent, il se cherche un peu et parfois il a envie de s'isoler, de discuter avec ses amis qui prennent une place très importante dans sa vie. Je respecte ça et je le laisse tranquille", peut-on lire en légende de la publication.

Florie a ensuite précisé qu'elle découvrait petit à petit la vie d'un adolescent et qu'elle était "encore en formation". "Mon domaine à moi ça reste principalement les p'tit minus ! Je prends tous les bons conseils surtout n'hésitez pas", a-t-elle conclu.