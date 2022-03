"Il m'a mordu le cul" : Fabien Roussel raconte une mésaventure sur le terrain...

A 52 ans, Fabien Roussel entre dans la lumière médiatique. S'il n'était pas un inconnu de la vie politique française, il était toutefois méconnu des Français. Mais le patron du PCF, désigné candidat du parti pour l'élection présidentielle de 2022, mène depuis plusieurs mois une campagne qui lui permet de tourner aux alentours des 5% dans les intentions de vote ; soit plus que la candidate socialiste Anne Hidalgo ou celui du NPA, Philippe Poutou. Il a fait quelques confidences personnelles auprès de Neo TV.

Interrogé en vidéo, Fabien Roussel a brisé l'armure pour parler de lui et de sa vie intime. Il a notamment évoqué avec émotion le cancer décelé chez sa fille quand elle n'avait que 9 ans et qui l'a depuis vaincu. Sur une note plus légère mais qui aurait pu mal finir, il a aussi relaté une anecdote survenue sur le terrain... "J'ai un souvenir d'une fois où je distribuais des tracts dans un quartier et il y a un chien qui m'a mordu le cul. Ce n'est pas agréable !", a-t-il raconté. Heureusement, plus de peur que de mal pour l'homme politique, député du Nord et conseiller municipal de Saint-Amand-les-Eaux. Avec la campagne présidentielle, Fabien Roussel fait inévitablement moins les marchés au profit de meetings qui font salle comble, comme le 10 mars au Cirque d'Hiver, à Paris. Face à l'affluence, des gens ont dû écouter son discours dehors !