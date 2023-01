"Il ne faut pas le faire" : Valérie Karsenti et les autres acteurs de Scènes de ménages pas près de se croiser

Chaque soir de la semaine, les téléspectateurs de M6 prennent plaisir à regarder Scènes de ménages. Et le 17 janvier 2023, la chaîne a diffusé un prime spécial baptisé Ca se Corse. Pour l'occasion, Valérie Karsenti et Claire Chust ont accordé une interview à TV Mag. Et l'interprète de Liliane a dévoilé pour quelle raison tous les couples ne se croisaient jamais.

C'est en novembre 2009 que M6 a donné le coup d'envoi de la série humoristique Scènes de ménages. Le public peut ainsi suivre les aventures parfois mouvementées de différents couples, issues de plusieurs générations. Actuellement, ils ont le plaisir de découvrir les histoires de Raymond (Gérard Hernandez) et Huguette (Marion Game), Liliane (Valérie Karsenti) et José (Frédéric Bouraly), Emma (Anne-Elisabeth Blateau) et Fabien (David Mora), Camille (Amélie Etasse) et Philippe (Grégoire Bonnet), Leslie (Claire Chust) et Léo (Vinnie Dargaud) et enfin Louise (Claudia Mongumu) et Jalil (Ryad Baxx). Et, dès le 23 janvier prochain, Fanny Cottençon et Didier Bénureau rejoindront l'aventure dans la peau de Christine et Gilbert.

S'ils font partie de la même série, les acteurs n'ont jamais tourné de scènes ensemble. En effet, ce sont des histoires séparées qui sont présentées au public. Et si l'on en croit les déclarations de Valérie Karsenti à TV Mag, cela n'est pas près de changer. Après qu'on lui a demandé si un épisode spécial avec tous les couples réunis était envisagé, elle a répondu : "Pas du tout ! Il ne faut pas le faire car ça n'a pas d'intérêt et je pense que ça casserait tout le charme de la série. Si ça n'a pas encore été fait, c'est pour une bonne raison." Et d'ajouter que les acteurs ne se croisaient que très rarement sur le tournage. C'est donc avec Frédéric Bouraly qu'elle passe le plus clair de son temps. Et cela lui va très bien. "Depuis 13 ans, Frédéric me fait encore rire ! Et c'est réciproque. C'est une jubilation de jouer ensemble. Il a deux qualités incroyables : il est drôle et il a une vraie écoute", a-t-elle assuré. Pas de dispute en vue comme leurs personnages donc.