"Il ne l'a jamais su" : Gros malaise pour Magali Ripoll (N'oubliez pas les paroles) en évoquant sa vie amoureuse

Magali Ripoll est actuellement sur scène avec son spectacle Radio (Ré)Active. Les téléspectateurs de France 2 peuvent également la retrouver dans N'oubliez pas les paroles. Pour l'occasion, elle a accordé une interview à Alex Goude pour son émission YouTube Le Goût du savoir. Et elle a fait des confidences sur sa vie privée.

La première fois que Magali Ripoll a chanté devant d'autres personnes, c'était dans un club de vacances dans le Sud de la France. Elle a interprété Le chanteur de Daniel Balavoine. Un moment dont elle se souvient encore. L'animateur lui a ensuite demandé si elle se souvenait de son "premier crush à l'école". "Oui, il s'appelait Julian", a-t-elle révélé très gênée. L'acolyte de Nagui a donc demandé à Alex Goude si elle avait les joues rouges. "Tu imagines, c'était il y a trente-cinq ans. Et là, je suis super mal à l'aise. Alors que si ça se trouve il est mort... non il est en pleine forme. Je suis sure qu'il va super bien", a-t-elle poursuivi.

Un amour de jeunesse

Magali Ripoll a accepté d'en dire plus sur cet amour de jeunesse. Un garçon qui lui a apporté beaucoup à en croire ses confidences : "Je le remercie de m'avoir montré la beauté d'un garçon dans tout son ensemble. Pas forcément de beauté physique. J'avais 10 ans. C'est l'amour pur, sincère, sans aucune question, sans aucun vice, sans arrière-pensée. Et c'est vrai qu'il m'a montrée la beauté d'un garçon. Déjà physiquement, il était très mignon. Mais en plus, c'était un chouette garçon. Il souriait tout le temps." Des révélations qui devraient faire plaisir au principal interessé s'il tombe sur la vidéo.

D'autant plus que ledit Julian "n'a jamais su [qu'elle était] amoureuse de lui". "Il ne s'est rien passé entre lui et moi. Peut-être qu'il est encore temps... Non je rigole", a-t-elle conclu. En effet, Magali Ripoll n'aurait pas pu succomber de nouveau à son charme puisque, aux dernières nouvelles, elle est mariée. Lors de l'émission N'oubliez pas les paroles du 2 février 2021, elle était d'ailleurs très gênée quand son époux Antoine a été contacté en pleine émission. Ensemble, ils ont eu deux enfants. Une petite fille qui a 9 ou 10 ans aujourd'hui et un petit garçon prénommé Marius (né en 2018).