Magali Ripoll (N'oubliez pas les paroles) gênée : son mari appelé par Nagui en pleine émission

Gare aux confidences livrées dans N'oubliez pas les paroles ! Mardi 2 février 2021, après avoir appris la veille que l'une des choristes du programme de France 2, Magali Ripoll, avait un jour espionné son compagnon, Nagui était déterminé à vérifier cette information auprès... du principal intéressé, un certain Antoine.

Ainsi, avant de reprendre la compétition, le mari de Mélanie Page a pris l'initiative de le contacter par téléphone, à la grande surprise de Magali Ripoll qui ne savait plus où se mettre. "Il s'est passé un événement hier dans cette émission. Nous avons eu une révélation faite par Magali, sur sa vie privée, et elle nous a expliqué que...", a commencé à expliquer Nagui avant d'être mis en ligne avec le fameux Antoine. "Ça va, Antoine ?", a lâché l'animateur, scrutant en même temps la réaction de sa choriste. "Elle nous a expliqué qu'elle avait espionné l'amour de sa vie, donc toi Antoine", a-t-il continué. Vraisemblablement gênée par la situation, Magali Ripoll tente de se cacher derrière son tablier tandis que Nagui est très fier de sa manigance.

"Donc, tu as appris à la télé hier qu'elle était venue avec un escabeau en bas de chez toi ?", poursuit-il avec la ferme intention de connaître le fin mot de cette histoire d'espionnage. "Oui, oui. C'est formidable. Je ne savais pas qu'elle avait une passion pour les escabeaux et l'espionnage. J'ai appris ça hier, bon ben voilà hein... Je ne sortirais plus", a alors confirmé avec humour Antoine. Et pour Magali Ripoll de se défendre : "Mais j'étais jeune ! Je ne ferais plus ça aujourd'hui". Avant de raccrocher, Nagui a pris soin de justifier sa démarche. "Antoine, pardon d'avoir dévoilé... Nous, on n'était même pas au courant. On ne savait même pas si c'était vrai ou si c'était faux d'ailleurs au moment où elle a raconté cette histoire". Aucun problème pour Antoine, qui ne manque pas de répartie hilarante. "Oui oui c'est vrai. Et ce qui est bien, c'est que ça va rester entre nous", a-t-il lâché, faisant alors rire son interlocuteur.

Antoine a de quoi prendre cette révélation avec philosophie. Et pour cause, il est certain que son épouse Magali Ripoll est aujourd'hui une femme rassurée avec qui il forme un couple heureux. Ensemble, ils ont même des enfants "en parfaite santé" comme l'a souligné Nagui.