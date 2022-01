"Il ne m'a jamais aimée" : Emma Cakecup séparée de Vlad, elle revient sur cette rupture douloureuse

"J'étais complètement obnubilée par Vlad, je ne voulais que son bonheur à lui et je m'oubliais totalement dans cette relation, regrette aujourd'hui la jeune femme. Je n'avais aucune confiance en lui, j'étais extrêmement jalouse. Ça me bouffait de l'intérieur. Il ne faisait absolument rien pour me mettre en confiance. Je le pardonnais à chaque fois et après j'en parlais plus. Je ne me sentais plus bien avec cette personne. Je me disputais souvent avec lui. Je pense sincèrement que Vlad ne m'a jamais aimée. Il ne m'a jamais aimée comme je l'ai aimé."

Quand elle a annoncé leur rupture, en décembre 2021, Emma Cakecup expliquait qu'avec 7 milliards d'êtres humains sur cette planète, elle ne voyait pas l'utilité de tenter de faire changer son compagnon Vlad Oltean. Elle évoquait, sans trop développer le sujet, certaines "humiliations". Il semblerait que la décision prise à l'époque était la bonne...