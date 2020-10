Emma Cakecup : Nouvelle rupture avec Vlad ? "Je souffre énormément..."

Emma Cakecup et Vlad, la rupture ? Le 24 octobre 2020, la jeune femme a confié à ses fans vivre des moments particulièrement difficiles avec son compagnon, l'influenceur Olteanvlad. En Story Instagram, la youtubeuse explique : "Je me dois d'être sincère avec vous. Surtout parce que je ne peux plus faire semblant. Avec Vlad, ça ne va pas du tout, c'est une période vraiment compliquée. Je souffre énormément, j'essaye de le cacher et d'essayer de me changer les idées, mais malheureusement je n'arrive plus à le cacher." De son côté, le jeune homme a reposté le message d'Emma en Story quelques minutes plus tard. Visiblement choqué et étonné des propos de l'influenceuse, il a réagi simplement : "Ah oui carrément".

C'est très dur

Pour rappel, Emma et Vlad ont déjà enchaîné les ruptures par le passé. La première fois en 2018, la BFF de Jeremstar avait annoncé sa séparation et avait confié avoir beaucoup souffert au coté de son ex-compagnon. "C'est très dur pour moi d'en parler, car je suis très mal, je l'avoue. J'ai essayé de tout faire pour que cette relation marche. J'ai passé 5 mois à souffrir, à ne plus me reconnaître, j'étais enfermée dans ma bulle, seule. Je souffre énormément de cette rupture", indiquait la jeune femme, avant de dénoncer "le manque de respect, les insultes" et "le manque d'empathie" de son ex.

Après s'être réconciliés, le couple s'était à nouveau séparé à l'été 2019. À cette époque, Vlad avait alors dévoilé les raisons de leur séparation. "On n'a pas confiance en nous. Les sentiments des fois, c'est impossible à gérer. C'est un truc de fou, je suis perdu. Je souhaite à personne d'être à ma place", avait-il écrit sur les réseaux sociaux. Quelques mois plus tard, Emma et Vlad avaient finalement décidé de s'offrir (encore une fois) un nouveau départ.