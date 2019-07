Emma Cakecup pose nue sur Instagram : photoshopée ? Elle s'explique

Ceux qui la suivent depuis longtemps le savent : Emma Cakecup est bien mieux dans sa peau depuis qu'elle a adopté un style de vie plus sain. C'est avec une confiance en elle nouvelle que la youtubeuse s'affiche depuis plusieurs mois déjà dénudée sur Instagram. Une chose qui ne passe pas auprès de certains de ses followers, qui crient encore et toujours que leur Emma Cakecup a changé (en mal), incitée par son petit ami, l'influenceur Vlad Oltean.

Le 27 juillet 2019, la jeune femme de 23 ans s'est affichée nue sur les toits de Paris sur Instagram, face à la Tour Eiffel. "Une chatte sur un toit brûlant de Paris. Tellement heureuse d'être libre et faire ce dont j'ai envie", a t-elle écrit en légende du cliché, avec son franc-parler notoire. Un jour plus tard, elle dévoilait trois autres photos issues de ce shooting, cette fois vêtue d'un minuscule maillot de bain qui laisse dépasser une partie de sa poitrine. C'est sur ces trois clichés que certains internautes ont fait part de leurs doutes quant à l'authenticité des courbes de la youtubeuse.

"Voici les photos RAW, aucune retouche de couleurs ou de corps je ne sais quoi", a t-elle réagi sur dans sa story Instagram, montrant des photos issues du shooting supposément non retouchées. Sur Twitter, de nombreuses personnes jugent cette série de photos "indécentes", ce qui a poussé Emma Cakecup a réagir, une nouvelle fois. "C'est un shooting photo professionnel, pour mes réseaux sociaux. Car c'est mon travail de faire des photos. Des vidéos. Par contre me traiter de pute ou de salope et je ne sais quelle insulte. Ça c'est quand tu n'as reçu aucune éducation et que tu es bête. En tous cas merci de l'attention que vous me donnez, je vois que je vous intrigue et que vous adorez commenter mes posts alors que vous me détestez voire même me haïssez. Sachez que l'ignorance est le meilleur des mépris", a t-elle déclaré sur Instagram, en répondant à ses haters. Dans un énième élan de provocation, elle conclut : "J'ai hâte de poster les autres photos qui vont encore plus vous déranger !"