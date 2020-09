Emma CakeCup victime de chantage : En pleurs, elle publie ses photos nues

Le 13 septembre 2020, Emma Cakecup a décidé de partager le cauchemar qu'elle vit depuis maintenant quelques mois. Désespérée, la jeune femme confie sur Snapchat être victime d'un abject chantage après avoir réalisé un shooting de clichés dans lesquels elle apparaît totalement nue. Elle explique : "Ça fait quelques mois que ça ne vas pas, que ça ne va pas du tout... Il y a deux ans et demi j'ai fait un shooting de nus je l'ai fait parce que j'avais envie de le faire, j'avais perdu du poids, j'avais perdu plus de 10 kilos et c'était important pour moi pour ma confiance en moi de faire ça. (...) Maintenant, la personne menace de les divulguer si je lui donne pas 10 000 euros".

C'est vraiment horrible

En pleurs, la chérie d'Oltean Vlad confie être au plus mal et ne plus pouvoir cacher son mal-être et ses angoisses à ses abonnés. "Je suis dans un état, je vous jure franchement, c'est vraiment horrible cette situation. Je regrette tellement d'avoir fait ce shooting." Vivant dans la peur depuis plusieurs semaines, l'acolyte de Jeremstar indique par ailleurs qu'une partie de ces photographies ont été publiées sur la Toile mais qu'elles ont rapidement été supprimées grâce à l'aide de son avocat. Soulagée mais toujours effrayée, elle confirme qu'une procédure judiciaire est en cours pour punir son ou ses bourreau(x).

Cible de menace quotidiennes et déterminée à ne pas céder à ce chantage, Emma a finalement décidé de publier les photographies en question sur son compte Mym.fans. "J'ai décidé de diffuser moi-même les photos" explique-t-elle avant d'ajouter à l'intention de ses agresseurs "Allez bien vous faire e***, je ne vous donnerai pas un centime." Une stratégie payante pour dissuader ses agresseurs ?