Jeremstar : Câlin au lit avec son chéri et grosse fête pour son anniversaire

Le temps passe ! L'ancien petit minet que les téléspectateurs avaient découvrir les fesses à l'air sur le plateau de Jean-Marc Morandini, il y a déjà dix ans, a désormais dépassé le cap de la trentaine. Jeremstar a fêté ses 33 ans le 4 janvier. Une grande fête était organisée avec l'aide de son partenaire Cheerz. Il en a dévoilé les coulisses sur Instagram.

Auprès de ses 2 millions d'abonnés, l'ancien bloggeur qui menait ses interviews dans son bain avant de devenir influenceur, a posté toute une série de photos de son anniversaire avec un commentaire laissant deviner sa joie. "Quelle soirée de folie hier pour mon anniversaire. C'était tout simplement magnifique et magique d'être réuni avec mes amis et mon chéri dans une ambiance aussi féerique. Merci à @Cheerzfr et Coeurette de m'avoir organisé une si belle fête ! Je me suis amusé comme un fou, entouré de ceux que j'aime. Je suis prêt à attaquer la tournée de mon One Man Show et j'ai comme une envie de tout déchirer", a écrit Jeremstar, en ajoutant au passage un petit code promo pour la marque.

Jeremstar a eu droit à un gros design cake, un tableau le représentant et une soirée pyjama ! Il a ainsi pris la pose dans une combinaison moelleuse, installé dans un lit avec son amoureux Lorenzo, lui aussi dans une combinaison ouverte sur son torse poilu. Cela fait un an et demi que les deux garçons sont en couple.

Dans son message, l'ancien chroniqueur de C8 fait une référence à ses premiers pas sur scène puisqu'il a décidé de se lancer dans l'humour. En septembre dernier, Jeremstar annonçait ce projet à ses followers. "Je monte sur scène pour mon premier ONE MAN SHOW. Vous me l'avez tellement demandé, que j'étais obligé de relever ce nouveau challenge. La tournée débute en Janvier. Pour chaque place achetée, un cadeau surprise vous sera offert à l'entrée de la salle et je m'engage à faire un selfie à la fin du spectacle avec chacun d'entre vous. Eh oui, en plus de ricaner à gorge déployée les loustics, on va aussi se rencontrer et ça, j'y tenais particulièrement pour vous remercier de votre soutien. Je suis stressé comme jamais. J'ai peur. Très peur. Je bosse comme un taré depuis plusieurs semaines et les mois qui viennent risquent d'être intenses. Mais je vais tout donner. Parce que c'est LE projet de ma vie je crois hein...", écrivait-il alors.

Thomas Montet