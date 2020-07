Emma CakeCup accusée de racisme : voulant se justifier, elle se dit "antisémite"

Deux grosses bourdes en quelques heures, voilà comment on peut résumer la journée que vient de passer Emma CakeCup. Tout a commencé le mercredi 22 juillet 2020, l'inflenceuse de 24 ans a publié une story sur Instagram pour y présenter des lunettes de soleil. C'est là qu'elle dit : "C'est des trucs de 'chintok', j'ai payé ça une blinde mais bon c'est pas grave".

De nombreuses personnes ont estimé que ces propos étaient offensants envers la communauté chinoise et quelques heures après, Emma Cakecup a présenté ses excuses, maladroitement, toujours sur Instagram. "Je n'ai pas compris pourquoi j'ai employé ce mot, je suis vraiment bête sincèrement (...) Bien entendu, c'est ultra pas raciste et justement je me bats contre ça", justifie-t-elle avant de s'excuser auprès de la communauté chinoise.

"Je prône toujours les trucs antiracistes, antisémites, tout ce qui est discrimination en général", poursuit-elle, sans peut-être connaître la définition du mot "antisémite", employé pour qualifier un individu qui voue une aversion ou un mépris envers une personne de confession judaïque ou le peuple juif de manière générale.

"Justement, j'ai des amis asiatiques etc. (...) J'espère que vous acceptez mes excuses. Il faut arrêter avec la canceled culture. Je peux comprendre que ça ait choqué certaines personnes, mais j'ai l'impression qu'elles n'attendent que ça. Stop le harcèlement. Stop les menaces de mort. J'ai compris", a-t-elle conclu. Depuis, Emma CakeCup a passé son compte Instagram en privé.

Malgré ses efforts, certains n'ont pas apprécié les excuses d'Emma CakeCup. Un ancien tweet de la jeune femme a même été retrouvé. "Y'a encore des gens qui parlent des chinois en disant chintok. Juste stop svp. Vraiment", avait-elle déclaré, le 4 avril 2020.