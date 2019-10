Emma Cakecup sans maquillage, elle assume ses boutons : "On dirait du Crunch"

Personne n'est parfait et même avec la plus belle peau du monde, on n'est jamais vraiment à l'abri d'une éruption surprise. C'est un peu le message qu'a voulu faire passer Emma Cakecup, mardi 29 octobre 2019, lorsqu'elle a publié plusieurs photos d'elle sans maquillage, dévoilant au passage les petits boutons rouges qui se sont invités sur son visage.

Déjà en story, l'influenceuse avait alerté ses followers. "J'ai eu une éruption de boutons, mais un truc de malade. (...) Là, ma peau, ça commence à devenir un complexe. J'ai toujours eu des petits boutons, mais jamais des trucs comme ça. Donc, chaque jour, je me maquille à balle, pour pas que ça se voie. On dirait du Crunch, ma peau, c'est pire que tout", expliquait Emma Cakecup à ses abonnés, tout en dévoilant plusieurs vidéos de son visage. Selon elle, ces petits problèmes de peau seraient dus à sa nouvelle pilule, censée "assécher" la peau.

Ses abonnés ont ensuite pu découvrir sa publication, où l'on voit ses imperfections en gros plan. Une démarche pas toujours facile à assumer quand on est habituée à publier de jolies photos sur Instagram. "C'est pas facile de poster une photo comme ça. (...) Je suis une meuf normale, j'ai des boutons, j'ai des cils qui partent en couilles, j'ai des pellicules, etc. Je suis comme tout le monde. C'est vrai que, sur Insta, je me montre toujours sous mon meilleur jour. Aujourd'hui, j'avais envie de me montrer comme je suis, sans artifice sans make-up, pour vous", expliquait Emma Cakecup en légende. Elle a notamment reçu le soutien de sa communauté.