"Il voulait la sauter" : Amandine Pellissard fait une révélation étonnante sur son mari Alexandre

En plus d'évoquer sa rencontre avec son mari, Amandine Pellissard a également expliqué les raisons de leur reconversion dans le X. Si les tourtereaux ont toujours été très libérés sexuellement parlant, cette nouvelle activité est aussi un bon moyen pour eux de se retrouver. "Avec huit enfants, en en ayant un par an pendant des années, croyez-moi qu'on peut vraiment arriver à s'oublier... Surtout quand tu allaites 7h sur 8 dans la nuit et qu'il te reste juste 8h pour ton couple... Donc tu vois c'est très léger après", a-t-elle expliqué.

Aujourd'hui, Amandine Pellissard et "Chabit" de son petit surnom affectif sont pleinement épanouis et ne regrettent en rien leur décision malgré le déferlement de haine auquel ils doivent faire face. Récemment, ils ont d'ailleurs annoncé qu'ils venaient de tourner leur tout premier film X et sont désormais considérés comme des acteurs porno à part entière.