"Il y a des moments pas faciles mais..." Laurent (L'amour est dans le pré) réapparaît pour faire une belle annonce

Qui ne se souvient pas de Laurent ? Tendre agriculteur révélé dans la quatorzième saison de L'amour est dans le pré, en 2019. Au terme du bilan, l'éleveur bourguignon avait trouvé son bonheur dans les bras de Maud, une belle suissesse qui avait immédiatement fait chavirer son coeur. Mais depuis le mois d'octobre 2022, à la surprise générale, les tourtereaux ont pris des chemins différents... Depuis cette rupture douloureuse, Laurent se fait moins présent sur Instagram. Pourtant, il ne manque pas de projets !

Ce dimanche 12 février 2023, il a d'ailleurs posté une vidéo sur le célèbre réseau social. Debout devant sa grande pleine de foin, l'éleveur de brebis et de vaches a annoncé une grande nouvelle. "Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous donner un peu de mes nouvelles parce qu'il y a très longtemps que je n'ai pas fait de publication... Ici ça va, il y a des moments pas faciles mais ça va. Je voulais vous tenir au courant que dans 15 jours il y a le salon de l'agriculture et je vais y retrouver les copains de l'amour est dans le pré. Je serai donc présent là-bas du samedi 25 février au jeudi 2 mars inclus. J'espère voir beaucoup d'entre vous et je vous souhaite plein de belles choses en attendant de vous rencontrer et prenez soin de vous. A bientôt !", a-t-il révélé avec un grand sourire.