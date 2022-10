Rupture surprise pour Maud et Laurent (L'amour est dans le pré) : l'éleveur dévoile les raisons de leur séparation

La rupture entre Mathieu et Alexandre de L'amour est dans le pré avait choqué beaucoup de monde, mais là, celle de Maud et Laurent est juste hallucinante. Eux qui semblaient faits l'un pour l'autre et qui se soutenaient face aux graves problèmes d'argent de l'éleveur, ont décidé de tourner la page.

Elle avait quitté la Suisse pour le rejoindre et ils étaient persuadés qu'ils finiraient leurs vieux jours ensemble, mais non. Maud et Laurent ont rompu comme on l'apprend... grâce à Jeremstar. En effet, ce dernier a divulgué l'information sur son compte Snapchat samedi 1er octobre. "Tu n'est plus avec Maud", a-t-il lancé à Laurent qui, comme le précise Jeremstar, a tout de même le sourire. Laurent a ensuite fait savoir que cette rupture inattendue était "très récente" : "On n'est plus ensemble, on avait des objectifs privés et professionnels différents (...). Je vais m'accrocher", a-t-il confié.

Laurent a depuis dévoilé son nouveau compte Instagram comme grâce à celui de Pierre et Fred, participants à l'émission en 2012. Avant, il le partageait avec Maud. Sur la page dédiée à l'ex-couple, rien n'a été posté depuis le 18 août... Maud, elle, n'a pas encore décidé de s'exprimer.

La dernière fois que l'on entendait parler d'eux c'était vers la fin du mois de septembre lorsque Laurent a passé un appel à l'aide. En 2020, à cause de la sécheresse, il a connu des difficultés financières. Voyant sa ferme de Saint-Hilaire-en-Morvan (Nièvre) dépérir, il a lancé une cagnotte Leetchi. 50 000 euros ont été récolté mais voilà que les impôts s'en sont mêlés. "Malheureusement, un nouveau coup dur m'est tombé sur la tête. En réalisant mon bilan comptable, la collecte a fortement augmenté mes impôts à payer. Je n'avais pas prévu cela dans le montant collecté sur Leetchi", avait-il expliqué. Il dévoilait alors qu'il devait verser "environ 30 000 euros de divers impôts d'ici à la fin de l'année".

Maud a effet toujours été là pour Laurent, dans les bons comme dans les mauvais moments. "Je suis une fonceuse. Si je me plante, je rebondis. D'ailleurs, quand j'ai décidé de venir m'installer chez Laurent, je l'avais vu, en cumulé, un mois peut-être. Tout le monde, sauf ma famille, m'a prise pour une folle. Mais j'en avais besoin. Je dis toujours que si je n'essaie pas, je ne saurai jamais. J'ai donc pris la décision de quitter mon travail et de venir dans la région. Cela aurait pu ne pas fonctionner. Aujourd'hui, je tiens à ce que l'on sauve la ferme", déclarait-elle de son côté. On leur souhaite de rester en bons termes...