Divorce de Mathieu et Alexandre : la surprenante réaction de Karine Le Marchand dévoilée

La nouvelle a fait l'effet d'une bombe mardi 12 septembre 2022 : Mathieu et Alexandre, couple qui s'est formé en 2020 dans l'émission L'amour est dans le pré (M6), a décidé de divorcer. C'est plus exactement Alexandre qui a pris cette décision. Un "coup de massue" pour Mathieu qui est celui qui a révélé l'information. Quelques heures avant que les deux ex ne s'expriment lors d'un live qui sera organisé sur Instagram, voilà que l'on connaît la réaction de Karine Le Marchand à cette annonce.

C'est grâce à Télé Loisirs, à qui Mathieu s'est confié, que l'on sait comment la maman d'Alya a réagi. Et aussi surprenant que cela puisse paraître, alors que personne ne pensait cette rupture possible, survenue seulement un an et deux moi après leur mariage, elle, avait compris que cela allait arriver. "Elle m'a dit qu'elle le sentait. Que la dernière fois qu'on avait mangé ensemble, elle avait senti... Elle m'a dit qu'elle avait senti déjà Alexandre parti. Alors que moi je ne l'avais pas senti mais moi j'étais au milieu du truc donc...", a raconté Mathieu. L'animatrice très proche du couple - elle avait même assisté à leur union - aurait-elle un don ? Non... Karine Le Marchand qui présente depuis douze ans L'amour est dans le pré, a toujours eu un oeil aiguisé, que ce soit pour reconnaître les prétendantes plus attirées par les caméras que les agriculteurs et les candidats qui sont destinés à finir ensemble.

Toujours est-il que la nouvelle de la rupture de Mathieu et Alexandre - qui viennent de sortir un livre sur leur histoire d'amour, Aimons-nous : Ou comment deux hommes que tout opposait vivent la plus belle des aventures - a surpris tous les autres. Et les raisons de ce divorce ont tout de suite été dévoilées par Mathieu. "Aujourd'hui, on se sépare, d'un commun accord. Bon, on s'appelle tous les jours. On a vécu deux ans extraordinaires, vraiment. On a fait beaucoup de voyages. Mais à un moment, Alexandre a eu du mal à trouver sa place. Je crois qu'il avait besoin d'une vie plus tranquille, moins turbulente. Il avait envie d'être stable, une vie plus classique", avait déclaré l'éleveur de taureaux en Camargue.

Quid de leur projet de GPA ? Mathieu est allé en Colombie pour poursuivre la procédure et a confirmé qu'il ferait un bébé tout seul. Il a d'ailleurs déjà trouvé le parrain de son futur bébé en la personne de Jérôme, agriculteur qui avait participé à la même saison que lui de L'amour est dans le prêt. Mathieu est le parrain de sa fille Capucine...