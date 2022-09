"Ils ont descendu une bouteille", "alcoolisés" : deux commentateurs ivres en direct ? Les internautes s'affolent !

Cette semaine, la Ligue des champions reprend ses droits et tous les amoureux de football sont excités par le retour de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Une nouvelle édition qui s'annonce encore plus palpitante que d'ordinaire avec de nombreux prétendants à la victoire finale. Si le Paris Saint-Germain et son armada offensive composée de Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé rêvent de soulever pour la toute première fois la coupe aux grandes oreilles, le Manchester City de Pep Guardiola et sa nouvelle star, Erling Haaland a beaucoup d'atouts à faire valoir.

Mardi soir, le club de Manchester, dans lequel a évolué plusieurs années Benjamin Mendy, actuellement en plein procès, se déplaçait sur la pelouse du FC Séville, en Espagne. Si le club andalou n'a pas pesé bien lourd face à la puissance anglaise, les téléspectateurs ont surtout été interpellés par les commentaires du match. Pour ce match, le diffuseur BeIN Sports avait choisi Christophe Josse et Daniel Bravo, un duo rompu aux grandes soirées européennes et qui collabore depuis de longues années, mais apparemment les soirées en Andalousie sont plutôt festives.

Le retour de la Ligue des champions, ça se fête

D'après de très nombreux internautes, qui se sont déchaînés sur Twitter, les deux commentateurs étaient en roue libre et leurs interventions laissaient visiblement transparaître une énergie un peu différente des autres soirs. "Le duo Josse-Bravo est très "en forme" sur beIN Sports au commentaire de Séville-City. Le retour de la Ligue des champions, ça se fête !", a commenté le journaliste de L'Equipe, Sacha Nokovitch, publiant dans le même temps un petit florilège de leurs interventions télévisuelles. D'autres s'interrogent sérieusement sur l'état des deux hommes : "Dites BeIN Sports Christophe Joss et Daniel Bravo ils seraient pas un peu alcoolisés", "Josse et Daniel Bravo sont pétés de chez pétés. Ma parole, ils ont descendu une bouteille".