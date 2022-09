"Je ne me souviens de rien" : nouveau récit glaçant d'une plaignante au procès de Benjamin Mendy

C'est un procès qui livre chaque semaine de nouveaux témoignages plus perturbants les uns que les autres. Cela fait maintenant plus de 15 jours que le procès ultra médiatisé de Benjamin Mendy a débuté du côté de Chester en Angleterre, dans la banlieue de Liverpool. Un procès évidemment pas comme les autres puisqu'il implique une star du football, champion du monde en 2018 avec l'équipe de France et qui évoluait au sein du club de Manchester City, l'une des meilleures équipes du monde.

En août dernier, le joueur de 28 ans a été arrêté par la police anglaise et un an plus tard, 7 femmes différentes l'accusent de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle pour des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021. Après le témoignage des cinq premières plaignantes, le jury a pu visionner celui de la sixième victime présumée hier. Une jeune femme qui aurait été invitée à se rendre à une soirée chez Benjamin Mendy, par Louis Saha Matturie (aucun lien avec le footballeur Louis Saha), celui que l'on présente comme l'acolyte du footballeur.

Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillée et d'avoir vu Ben sur moi

La plaignante se rend donc dans la luxueuse demeure du sportif, qui a fait l'objet de beaucoup d'attention durant le procès. Fatiguée après quelques verres d'alcool, elle va se coucher dans une chambre au dernier étage du manoir, comme elle le raconte, avant de fondre en larmes. "Tout ce dont je me souviens, c'est de m'être réveillée et d'avoir vu Ben sur moi", lâche-t-elle. La jeune femme d'une vingtaine d'années explique alors que ​​Benjamin Mendy l'aurait pénétrée alors qu'elle lui aurait expliqué avoir ses règles. Le lendemain matin, celle que l'on surnomme "Woman 6", pour garder son anonymat, repart sans avoir adressé la parole à son supposé agresseur. "Je ne me souviens de rien, ça ne me ressemble pas du tout", précise-t-elle.

Un nouveau récit particulièrement à charge pour Benjamin Mendy, qui de son côté, tout comme Louis Saha Matturie, nie en bloc la totalité des accusations qui pèsent contre lui.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.