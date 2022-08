Procès de Benjamin Mendy : 'Je te kidnapperai', le premier témoignage glaçant d'une plaignante

C'est un témoignage que tout le monde attendait et qui risque de peser lourd. Le 10 août dernier s'est ouvert du côté de Chester, l'un des procès les plus médiatiques de l'année en Angleterre et il concerne un joueur de football français et pas n'importe lequel. Champion du monde en 2018 avec l'équipe de France, Benjamin Mendy est une véritable star de son sport, évoluant jusqu'à l'an dernier dans l'une des meilleures équipes de la planète, Manchester City. Sauf que tout a basculé il y a un an pour le joueur de 28 ans, qui s'est retrouvé inculpé de faits très graves.

Au final, Benjamin Mendy fait face à 8 accusations pour viol, une tentative de viol et une agression sexuelle de la part de 7 femmes différentes. Des actes qu'il aurait perpétré avec l'aide d'un complice nommé Louis Saha Matturie (aucun lien avec le footballeur Louis Saha), également jugé en ce moment à ses côtés. Les premiers jours du procès, qui s'est ouvert le 10 août dernier, ont été consacrés à l'ancien footballeur, afin de mieux cerner sa personnalité ou encore de mieux comprendre le mode opératoire que les deux hommes auraient mis en place pour attirer des jeunes femmes et abuser d'elles.

Une première phrase qui interpelle la jeune femme

Hier, c'est une journée très importante qui s'est déroulée au tribunal de Chester, puisque pour la première fois, les jurés ont pu entendre le témoignage d'une plaignante à travers sa déposition à la police et retransmise en vidéo dans la salle. Âgée de 29 ans, celle que l'on surnomme "Woman One" accuse ​​Benjamin Mendy de tentative de viol lors d'une soirée qui se serait déroulée en octobre 2018. Au cours de la soirée, alors qu'il semble être accompagné d'une autre femme, le footballeur se tourne vers la jeune femme et lui aurait dit : "Quand il (ndlr, Diacko Fofana, un ami de Benjamin Mendy) aura le dos tourné, je te kidnapperai".

La plaignante va alors passer la nuit dans le manoir du champion du monde en compagnie de Diacko Fofana, mais à son réveil le lendemain, elle décide d'aller prendre une douche, et c'est à ce moment-là que Benjamin Mendy aurait dérapé. Ce dernier aurait fait irruption dans la salle de bain avant de lui dire qu'il "veut la voir nue". Très insistant, le footballeur lui aurait même "montré son pénis" avant de la faire asseoir "sur un lit et tenter de la violer".

Tu n'as pas à avoir peur... Je veux juste te sentir, je ne vais rien te faire

Benjamin Mendy aurait alors tenté d'obtenir les faveurs de la jeune femme en insistant. "Tu n'as pas à avoir peur... Je veux juste te sentir, je ne vais rien te faire", lui aurait-il dit avant de presser son pénis contre le vagin de la plaignante. Un moment interminable pour elle qui aurait duré une vingtaine de minutes selon ses dires. Un récit éprouvant pour la jeune femme, qui ne comprend toujours pas les agissements du footballeur déchu. "Je ne comprenais pas ce qu'il se passait. Il avait une si jolie fille avec lui la nuit précédente. Elle était si adorable. Je ne savais pas ce qu'il voulait de moi. J'étais perdue", conclut-elle.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.