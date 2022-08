Diaporama : Procès de Benjamin Mendy : 'Je te kidnapperai', le premier témoignage glaçant d'une plaignante

Benjamin Mendy jugé pour pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre sept femmes à Chester (Royaume-Uni). Suspendu du club de Manchester City depuis un an, le défenseur nie ces accusations, qui se seraient déroulées à son domicile de Prestbury (Cheshire).

3 / 13

Benjamin Mendy est jugé pour pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre sept femmes à Chester (Royaume-Uni). Suspendu du club de Manchester City depuis un an, le défenseur de 28 ans nie ces accusations, qui se seraient déroulées à son domicile de Prestbury (Cheshire), entre octobre 2018 et août 2021.