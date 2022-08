Procès de Benjamin Mendy, accusé de viols : cette ultime soirée qui a tout fait basculer

Depuis une semaine, l'Angleterre du football ne parle plus que de ça. Le procès de l'année vient de suivre du côté de Chester, dans le nord du pays et il concerne un des meilleurs joueurs français. Benjamin Mendy, 28 ans et champion du monde en 2018 avec la France, est inculpé depuis près d'un an pour des faits très graves. Suite aux premières accusations, de nouvelles plaintes se sont ajoutées et c'est aujourd'hui 7 femmes qui l'accusent de 8 viols et d'une agression sexuelle. Jugé avec son complice, Louis Saha Matturie (aucun lien avec l'ancien footballeur Louis Saha), les deux hommes font face à 22 chefs d'accusation et encourent la réclusion criminelle à perpétuité.

Un procès particulièrement sombre dans lequel on en apprend plus sur cette affaire. C'est d'abord le profil des deux accusés qui a été décrit par le procureur général, bien les jurés ont pu en apprendre plus sur le mode opératoire supposé des deux hommes. Pour commettre leurs crimes, ils invitaient des jeunes femmes dans le manoir de Benjamin Mendy, situé dans un endroit bien isolé et dont l'architecture et le système de verrouillage de certaines pièces permettait de faciliter leurs agissements. Le procureur général est également revenu sur les premiers jours de l'affaire, qui a démarré en août 2021. À l'époque, le 15 de ce mois, celui qui est encore footballeur professionnel pour le club de Manchester City participe au premier match de championnat.

Benjamin Mendy n'aurait pas respecté les restrictions du juge

Au moment de la rencontre, Benjamin Mendy est déjà au courant que deux plaintes pour viol ont été déposées contre lui, comme le rapporte Le Parisien, qui suit le procès. Le juge en charge de l'affaire décide de le laisser en liberté conditionnelle le temps que l'enquête progresse. Néanmoins, il émet plusieurs conditions à cette libération, dont l'interdiction d'organiser des fêtes à son domicile. Une restriction que ne va pas respecter le défenseur, puisque le 23 août, lui et son complice vont faire venir une femme à son domicile. D'après la retranscription du procès par nos confrères, les deux hommes la violent dans une des pièces disposant d'un verrou spécial. Ils l'auraient violé une seconde fois dans sa salle de cinéma privée. Trois jours après, le sportif est arrêté par la police et placé en détention avant de rester derrière les barreaux plusieurs mois.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.

