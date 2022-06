Benjamin Mendy : Le footballeur accusé d'un nouveau viol

C'est l'un des scandales les plus médiatisés dans le football ces derniers mois et les rebondissements s'enchaînent. Jusqu'au 26 août 2021, la vie de Benjamin Mendy était celle d'un footballeur de haut niveau, champion du monde avec l'équipe de France en 2018 et gagnant des millions dans ce club de Manchester City. Sauf que tout a basculé ce jour-là après que plusieurs femmes ont porté plainte contre lui. Accusé de multiples viols et d'une agression sexuelle, le footballeur a passé plusieurs mois derrière les barreaux avant d'être libéré début janvier.

Les premières plaintes ont amené d'autres femmes à avoir le courage de porter plainte elles aussi contre le footballeur de 27 ans et alors qu'il y avait 4 accusations de viols au départ, d'autres se sont ajoutés au fil des mois et l'on vient tout juste d'apprendre qu'une nouvelle plainte vient d'être déposées. Alors que le joueur a plaidé non coupable des faits qui lui sont reprochés lors de sa comparution le 23 mai dernier, une femme vient s'ajouter à la liste des accusatrices. D'après les informations d'une source judiciaire relayées par l'AFP, une nouvelle plainte pour viol s'ajoute à la liste.

Nouvelle plainte survenue il y a quelques jours

La plainte date de plusieurs jours déjà, mais le juge présidant l'audience a ordonné à la presse de ne pas l'évoquer jusqu'à la levée de cette interdiction intervenue ce mercredi. Puisqu'il s'agit d'une nouvelle plainte, Benjamin Mendy n'en a pas été formellement notifié et il n'a pour l'heure pas encore eu à se prononcer sur sa défense. Cela fait donc dix chefs d'accusations à l'encontre du défenseur licencié par Manchester City pour des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire.

Benjamin Mendy ne s'est toujours pas exprimé publiquement depuis le début de cette affaire et il est resté muet sur ses réseaux sociaux. Le joueur comparaîtra devant un tribunal avec jury le 25 juillet prochain.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de cette affaire.