Benjamin Mendy accusé de 7 viols : le footballeur décide de plaider non coupable

Cela va maintenant faire plus de neuf mois que Benjamin Mendy est au coeur d'un scandale en Angleterre et une avancée de taille dans le dossier vient d'être faite. Champion du monde avec les Bleus en 2018, le défenseur de 27 ans évoluait du côté de Manchester City en Angleterre depuis 2017 et tout semblait parfaitement aller jusqu'au 26 août 2021. Le joueur est placé en détention provisoire avant d'être incarcéré. Plusieurs femmes l'accusent de viols et d'agressions sexuelles et les charges vont continuer à s'accumuler au fil des mois. Placé dans une prison anglaise pendant plusieurs mois,au plus mal, puis libéré et placé sous contrôle judiciaire, le Français vient tout juste de s'exprimer devant le tribunal de Chester.

Benjamin Mendy était entendu ce lundi 23 mai pour savoir s'il se déclarait coupable ou non des neuf chefs d'accusation concernent des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021 à son domicile de Prestbury, dans le Cheshire. Le sportif a été très clair et a répété "non coupable" à chaque fois, niant les sept viols, la tentative de viol et l'agression sexuelle dont il est accusé par six femmes. L'ancien footballeur tient donc la même position concernant toutes les accusations auxquelles il fait face et estime qu'il n'a rien à voir avec les faits qui lui sont reprochés.

Un procès le 25 juillet prochain

Après plusieurs mois de détention, Benjamin Mendy est sorti de prison début janvier et depuis, il se fait très discret. Placé sous contrôle judiciaire et assigné à résidence, l'ancien joueur des Bleus est désormais dans l'attente de son procès qui doit s'ouvrir le 25 juillet prochain. En attendant, il ne sort que rarement et l'une de ses dernières apparitions publiques a eu lieu début février.

Dans cette affaire très médiatisée en Angleterre, le joueur avait été placé en détention provisoire après avoir été accusé de quatre viols et d'une agression sexuelle, par trois femmes dont une mineure, avant que d'autres témoignages ne s'ajoutent par la suite.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement de cette affaire.