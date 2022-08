Procès de Benjamin Mendy : l'intérieur de son manoir dévoilé, deux pièces font frissonner les jurés...

C'est une affaire qui secoue l'Angleterre depuis plus d'un an maintenant. En août 2021, Benjamin Mendy est placé en détention provisoire suite à plusieurs plaintes à son encontre et près d'un an plus tard, la liste des accusations s'est allongée. Aujourd'hui, ce sont sept femmes qui accusent le champion du monde 2018 de huit viols et d'une agression sexuelle pour des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021. Le procès de l'ancien défenseur de Manchester City s'est ouvert mercredi dernier du côté de Chester et le sportif de 28 ans risque la prison à perpétuité.

Jugé en compagnie de Louis Saha Matturie -sans rapport avec l'ancien footballeur Louis Saha - qui serait son complice, Benjamin Mendy a décidé de plaider non coupable face à toutes les accusations contre lui. Des premiers éléments particulièrement sombres ont été révélés par la presse qui assiste à l'un des procès les plus médiatisés de l'année en Angleterre. La demeure du footballeur est notamment dans le viseur du procureur, qui a donné plusieurs éléments intriguant la concernant. Benjamin Mendy vit en effet dans un manoir d'une valeur de 5,6 millions d'euros situé à Prestbury, dans le Cheshire, où il était particulièrement isolé du voisinage.

Un système de panic room qui interroge

Dans cette demeure de luxe, Benjamin Mendy disposait notamment d'une piscine intérieure et d'une salle de gym et de tout le confort haut de gamme, mais deux pièces ont interpellé les jurés d'après les informations du Daily Mail. La chambre à coucher du joueur, ainsi que son bureau sont équipés d'un système bien particulier puisqu'elles ne peuvent être déverrouillées que depuis l'intérieur. À l'image d'une panic room, ce système est fait pour pouvoir s'enfermer à l'intérieur et être protégé en cas de cambriolage.