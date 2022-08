Procès de Benjamin Mendy : "Ne le dis à personne", le témoignage terrifiant d'une plaignante de 20 ans

Chaque jour, les jurés du procès de Benjamin Mendy entendent de nouveaux témoignages de victimes présumés et après avoir écouté une première jeune femme qui l'accuse de tentative de viol, c'est une histoire particulièrement terrible qu'ils ont entendue hier. Depuis le 10 août dernier, l'un des procès les plus médiatisés de l'année a commencé du côté de Chester en Angleterre. Il oppose 7 femmes, qui accusent l'ancien footballeur professionnel de huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle pour des faits qui se seraient déroulés entre octobre 2018 et août 2021.

Dans cette histoire, Benjamin Mendy est accusé au côté de celui que l'on présente comme son complice, Louis Saha Matturie (aucun lien avec le footballeur Louis Saha) et les deux hommes encourent la prison à perpétuité et certains éléments pourraient peser lourd dans le procès. Il y a quelques jours, les révélations concernant le manoir du joueur et les pièces verrouillées uniquement de l'intérieur ont particulièrement intéressées l'assistance. Hier, c'est donc le témoignage vidéo d'une jeune femme de 20 ans qui a été présenté aux jurés. Cette dernière affirme avoir rencontré l'ex footballeur de Manchester City dans un bar non loin du domicile de ce dernier en octobre 2020.

Je veux mon téléphone, je ne sais pas à quoi tu penses. Je ne veux pas faire l'amour avec toi

La plaignante s'est alors rendue dans le manoir du joueur et c'est là que son récit devient très sombre. Benjamin Mendy l'aurait accusée d'avoir pris des photos de lui avec son téléphone et l'aurait confisqué, partant jusqu'à sa chambre. La jeune femme le suit pour récupérer son bien, mais elle se retrouve enfermée sans possibilité de sortir. "Écoute, je veux mon téléphone, je ne sais pas à quoi tu penses. Je ne veux pas faire l'amour avec toi", lui aurait-elle dit, avant que le sportif ne lui réponde : "De toute façon, la porte est fermée à clé."

Benjamin Mendy l'aurait alors forcé à se déshabiller avant de la violer à trois reprises en une vingtaine de minutes. Malgré les refus répétés de la jeune femme de 20 ans, le joueur aurait donc abusé d'elle avant de lui glisser : "Ne le dis à personne et tu pourras revenir ici toutes les nuits". Déboussolée, la plaignante finit par partir avant de porter plainte trois semaines plus tard, après avoir parlé à ses proches et à des professionnels spécialistes de l'accueil des victimes de violences sexuelles. "J'ai dit non plein de fois, c'est ça qui me met vraiment en colère", conclut-elle son témoignage.

Benjamin Mendy reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'au jugement définitif.