Diaporama : Procès de Benjamin Mendy : "Ne le dis à personne", le témoignage terrifiant d'une plaignante de 20 ans

1 / 13 Procès de Benjamin Mendy : "Ne le dis à personne", le témoignage terrifiant d'une nouvelle plaignante

2 / 13 Benjamin Mendy jugé pour pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre sept femmes à Chester (Royaume-Uni). Suspendu du club de Manchester City depuis un an, le défenseur nie ces accusations, qui se seraient déroulées à son domicile de Prestbury (Cheshire).

3 / 13 Benjamin Mendy au match de NBA Game Paris 2020 entre les Bucks de Milwaukee et les Charlotte Hornet à l'AccorHotels Arena à Paris le 24 janvier 2020. © Veeren / Bestimage

4 / 13 Louis Saha Matturie poursuivi pour huit viols et quatre agressions sexuelles sur huit femmes entre juillet 2012 et août 2021, comparaît aux côtés de B.Mendy et a plaidé non coupable. Le 17 août 2022.

6 / 13 Benjamin Mendy - L'équipe de France célèbre son deuxième titre de Champion du Monde sur la pelouse du stade Loujniki après leur victoire sur la Croatie (4-2) en finale de la Coupe du Monde 2018.

7 / 13 Benjamin Mendy - Match de football entre la France et l'Argentine lors des 8ème de finale de la Coupe du monde à Kazan en Russie le 30 juin 2018 © Cyril Moreau/Bestimage

8 / 13 Benjamin Mendy jugé pour pour huit viols, une tentative de viol et une agression sexuelle contre sept femmes à Chester (Royaume-Uni). Suspendu du club de Manchester City depuis un an, le défenseur de 28 ans nie ces accusations, qui se seraient déroulées à son domicile de Prestbury (Cheshire), entre octobre 2018 et août 2021. Une des plaignantes a témoigné le 17 août 2022, révélant qu'elle avait été agressée sous sa douche.

9 / 13 Benjamin Mendy - Match de coupe du monde opposant la France au Danemark au stade Loujniki à Moscou, Russie, le 26 juin 2018. © Pierre Perusseau/Bestimage

10 / 13 Benjamin Mendy - Match de football amical France - Angleterre (3-2) au Stade de France à Saint-Denis banlieue de Paris, Seine Saint-Denis, France, le 13 juin 2017. A dix contre onze, la France s'impose contre l'Angleterre 3-2. © Pierre Perusseau/Bestimage

12 / 13 Benjamin Mendy, Samuel Umtiti et Presnel Kimpembé après leur victoire sur la Croatie (4-2) en finale de la Coupe du Monde 2018, le 15 juillet 2018.