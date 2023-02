"Ils sont morts en montagne..." : Louise Bourgoin traumatisée, son dernier tournage au coeur d'un drame

Petit ou grand écran, Louise Bourgoin sera omniprésente durant l'année 2023. On retrouvera prochainement la comédienne dans la 3e saison de la série Hippocrate, dans le rôle de Chloé Antovska, mais aussi au cinéma dans C'est mon Homme de Guillaume Bureau, Le Médium de Manu Laskar, Antisquat de Nicolas Silhol ou encore Un métier sérieux de Thomas Litli. Depuis le 4 février dernier, l'actrice est à l'affiche du drame fantastique La Montagne, et on peut dire que ce tournage n'a pas été de tout repos.

C'est ce qu'elle a raconté, en tout cas, lors de passage dans l'émission La Bande originale, sur France Inter. La poudreuse, les descentes en luge et autres fondues savoyardes ? Pas forcément son truc. "Je n'étais jamais allée de ma vie aux sports d'hiver, je ne sais même pas skier, explique Louise Bourgoin. J'ai eu des difficultés à respirer, j'étais très fatiguée pour monter trois marches, et puis surtout j'avais mal à la tête". Les sacrifices pour que sa carrière atteigne des sommets ne lui font pas peur. Pourtant, la maman de 41 ans reste traumatisée par un certain chapitre de cette expérience.

Ça m'a beaucoup marquée

En se rendant dans les Alpes, à plus de 3.500 mètres d'altitude pour tourner avec Thomas Salvador, Louise Bourgoin a effectivement été confrontée à un véritable drame. "On est monté avec l'équipe et deux autres personnes que l'on ne connaissait pas et quand on est redescendu le soir, elles n'y étaient pas, raconte-t-elle. Ils sont morts en montagne à la réouverture... Ça m'a beaucoup marquée. Il y a beaucoup de sports extrêmes, beaucoup de gens qui se filment à la GoPro, qui font des trucs très à risque pour les images et qui en meurent parfois".

En compétition lors de la dernière édition du Festival international du film fantastique de Gérardmer, en janvier 2023, le long-métrage de Thomas Salvador raconte l'histoire de Pierre, ingénieur parisien, qui se rend dans les Alpes pour son travail. Attiré de manière inexplicable par les hauteurs, il s'installe un bivouac pour ne plus jamais redescendre. Il découvre alors de mystérieuses lueurs qui parcourent les parois de la montagne...