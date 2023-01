Louise Bourgoin maman épanouie : tendres et rares confidences sur ses fils, ils sont sa priorité

Louise Bourgoin, notamment connue pour ses rôles dans le film La Fille de Monaco ou dans la série Hippocrate, s'est confiée pour Télé 7 Jours sur sa passion pour son métier, dans lequel elle se sent "épanouie". Pourtant, cibler ses priorités n'a pas toujours été simple pour elle : "C'est difficile de se libérer de ses parents, de l'image d'Épinal qu'on nous a transmise enfant et de savoir ce que l'on veut pour soi-même". Mais en vieillissant, elle a appris à se "débarrasser du superflu". Désormais, l'actrice de 41 ans sait qu'elle prend du "plaisir" à "travailler". Mais elle priorise également autre chose : ses "deux garçons".

Etienne et Vadim sont ce qu'il y a de "plus important" pour elle, avec sa profession. Pour rappel, ils sont nés de sa relation avec Tanguy Destable, alias Tepr. Un musicien et producteur de musique électronique et hip-hop originaire de Morlaix dans le Finistère, considéré comme une pointure dans son milieu.

J'ai beaucoup de chance

La comédienne s'était déjà épanchée sur leur quotidien de couple et de parents pour Madame Figaro : "J'ai la chance d'avoir un homme qui ne se sent absolument pas émasculé par le fait de rester à la maison, d'être très au foyer. (...) On a une sorte de couple inversé, en tout cas dans ce qu'on attend du masculin et du féminin. J'ai beaucoup de chance, parce que je suis avec quelqu'un de très moderne à ce niveau."

A noter que par le passé, Louise Bourgoin flashait pour une autre star issue de la musique :Julien Doré . Les deux artistes filaient le parfait amour. Ils avaient notamment un point commun : celui d'être tous les deux passés par les Beaux-arts dans leur jeunesse. Mais le couple finira par se séparer en 2010 après trois années d'idylle. L'ancienne présentatrice météo dans Le Grand Journal de Canal+ a donc refait sa vie depuis, et c'est également le cas pour l'interprète de Paris-Seychelles, désormais papa d'un petit garçon. Un enfant né de son amour avec sa charmante mais surtout très discrète compagne, qu'il préserve de sa notoriété en ne disant presque rien sur elle.