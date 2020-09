Louise Bourgoin maman pour la deuxième fois : elle confie le sexe du bébé

Le 7 octobre 2020, Louise Bourgoin sera de retour sur grand écran dans le drame L'Enfant rêvé, de Raphaël Jacoulot, dans lequel elle donnera la réplique à Jalil Lespert et Mélanie Doutey. L'occasion pour la comédienne d'accorder une nouvelle interview au magazine Version Femina et son édition du 28 septembre. Un entretien durant lequel l'actrice de 38 ans a évoqué sa vie de maman avec Etienne (4 ans) et un deuxième petit garçon de quelques mois, nés de sa relation avec un mystérieux compagnon.

L'ancienne Miss Météo de Canal+ était enceinte de son deuxième enfant lorsqu'elle a entamé le tournage de ce nouveau film. Mais pas de quoi inquiéter Louise Bourgoin, bien au contraire, puisqu'elle y interprète justement une femme enceinte : "J'avais accepté le projet sans savoir que je tomberais enceinte, mais quand la situation s'est présentée, j'ai demandé aux producteurs si l'on pouvait avancer le tournage, parce que ça m'intéressait d'être dans le même état physique que Patricia, la comédienne a-t-elle expliqué. Ça m'a offert une force, une légitimité et une vraie confiance (...). Finalement, j'ai passé un tournage idyllique, car l'équipe était aux petits soins."

Tout en menant sa carrière de front, l'actrice s'épanouit pleinement dans son rôle de maman avec ces deux petits garçons : "J'ai découvert que cela m'apportait plus de discernement. En devenant maman, j'ai cessé de me raconter des histoires. L'amour maternel est tellement inouï que, pour ne pas gâcher les moments passés avec mes enfants, je rentabilise au maximum ceux où ils ne sont pas là, a-t-elle affirmé. Je suis devenue mère assez tard, à 33 et 37 ans, mais il faut dire aux jeunes femmes qui ont peur que la maternité ne freine leur carrière qu'avec des enfants on devient bien plus performant !"

Mais Louise Bourgoin le reconnaît volontiers, elle est loin d'être "une mère parfaite" et fait de son mieux pour "passer du temps avec [ses] garçons". Pendant le confinement, la comédienne a profité de ces journées en famille pour "approfondir le lien avec [son] fils aîné". Mais c'est avec une certaine joie qu'elle est finalement retournée au travail.