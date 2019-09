Louise Bourgoin enceinte : la star attend son deuxième enfant

Samedi 28 septembre, à l'occasion de la Fashion Week, L'Oréal Paris organisait son désormais défilé annuel avec les stars maison, à la Monnaie de Paris, dans le chic 6e arrondissement. On a pu y voir l'actrice Louise Bourgoin, qui est apparue avec un ventre rond de femme enceinte.

A 37 ans, l'ex-Miss Météo de Canal + attend donc son deuxième enfant. Une grossesse que la star a révélé en prenant la pose dans une robe bleu nuit à motifs fleuris laissant voir un baby bump bien moulé. Louise Bourgoin, égérie L'Oréal Paris depuis l'an dernier, a pris la pose avec décontraction pour les photographes et s'est aussi amusée sur son compte Instagram à partager une photo d'elle assise au front row à côté du mannequin Naomi Campbell.

Il s'agit donc du deuxième enfant de celle qui est devenue actrice et que l'on a pu voir au cinéma dans La Fille de Monaco, Les Aventures extraordinaires d'Adèle Blanc-Sec, L'Amour dure trois ans, Un beau dimanche ou plus récemment dans la comédie Les Dents, pipi et au lit. En 2016, Louise Bourgoin avait déjà accueilli un petit garçon prénommé Etienne dans sa vie. L'année d'après, lors de la promotion du film Sous le même toit, elle s'exprimait sur son rôle de mère pour Télé 7 Jours. "Je suis une jeune maman et, pour le moment, je consacre tout mon temps libre à mon fils (...) Je n'avais pas idée que l'on pouvait connaître un amour aussi fort. Devenir maman m'a complètement décomplexée, et cela va m'aider à élargir ma palette de jeu", disait-elle alors. En 2018, elle en rajoutait une couche pour Glamour : "La maternité me donne une force incroyable, que je ne soupçonnais pas. Je ne me reconnais pas. C'est incroyable et super !"

A l'aise à l'idée de parler de sa vie de maman, Louise Bourgoin est en revanche ultra discrète sur l'homme qui partage sa vie...

Toutes nos félicitations !

Thomas Montet