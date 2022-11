Louise Bourgoin : Le père de ses 2 garçons a collaboré avec une immense chanteuse !

Alors qu'elle explosait sur les petits et grands écrans, respectivement avec ses pastilles météo dans Le Grand Journal de Canal+ et dans La Fille de Monaco face à Fabrice Luchini, Louise Bourgoin écrivait aussi une histoire d'amour avec la sensation musicale de Nouvelle Star, un certain Julien Doré. Les deux artistes partageaient notamment le fait d'être passés par les Beaux-arts dans leur jeunesse. Cependant, le couple s'est séparé en 2010 après trois années d'idylle et chacun a suivi son chemin, menant vers de très belles carrières. Le chanteur est désormais papa d'un garçon tandis que la comédienne qui fête ses 41 ans ce 28 novembre 2022 est désormais maman de deux garçons. Le papa vient de l'univers musical et s'il est moins connu du grand public que son ex, il a un CV fort réjouissant.

Louise Bourgoin et son compagnon Tanguy Destable, alias Tepr, ont accueilli la naissance de leur premier enfant, Etienne, le 7 avril 2016 puis quatre ans plus tard est arrivé son petit frère, Vadim. L'heureux papa est un musicien et producteur de musique électronique et hip-hop originaire de Morlaix dans le Finistère qui est une pointure dans son milieu.

Yelle, Martin Solveig et...

Ex-membre d'Abstrackt Keal Agram, auteur de trois albums solo, Tanguy "Tepr" Destable explore les méandres du hip hop et de la musique électronique. C'est à lui qu'on doit le titre À Cause des Garçons de Yelle, groupe dans lequel il participe à l'écriture des morceaux et aux morceaux au clavier. Il a réalisé plusieurs remixes pour de nombreux autres artistes, tel que Martin Solveig et a publié un EP baptisé Hypnotease sur le label de son ami Yuksek, Partyfine.

Cette année 2022, Tepr fait de nouveau sensation en participant à la réalisation artistique et additionnelle de certains morceaux de l'album d'une légende vivante de la musique francophone : Mylène Farmer ! La chanteuse a fait son grand retour avec son disque L'Emprise et a donc collaboré avec l'amoureux de Louise Bourgoin, mais également Woodkid. Les deux hommes ont ainsi travaillé ensemble sur plusieurs morceaux comme A tout jamais.