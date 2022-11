"Une source d'angoisse terrible..." : Ce qui effraie Mylène Farmer au plus haut point...

Personnalité la plus discrète de France, Mylène Farmer est de retour sur les devants de la scène avec la sortie de son nouvel album, L'Emprise, le 25 novembre 2022. Il s'agit du 12e album studio de l'artiste de 61 ans, qui cumule plus de 38 ans de carrière. Pourtant, on ne sait pas grand chose de sa vie. Chaque interview qu'elle accorde est une énigme. Chaque intervention orale est voilée de mystère. Traumatisée par un meurtre sordide, la chanteuse se fait rare dans la sphère médiatique et préfère mener une vie dans l'ombre... quasiment pieuse.

Si elle raconte avec grande facilité cette fois où une bonne soeur l'a giflée pour avoir renversée un verre de jus d'orange au sol, Mylène Farmer ne semble pas en vouloir à l'ensemble de la profession. Au contraire, Mylène Farmer reste très proche de la religion et n'hésite pas, pour s'apaiser, ou trouver l'inspiration, à passer une tête dans un lieu de recueillement. "Je pense souvent à la vie de Padre Pio, je lis la vie de sainte Thérèse d'Avila ou de sainte Thérèse de Lisieux, raconte-t-elle dans les colonnes du Journal du Dimanche. J'aime entrer dans des églises, qu'elles soient petites ou grandes, parce que c'est un lieu apaisant, tout simplement. L'odeur de l'encens est divine."

Je refuse de me projeter

Figée dans le temps, Mylène Farmer a toutefois baptisée sa nouvelle tournée Nevermore, que l'on pourrait traduire "Plus jamais". Elle ne semble pas prête, pourtant, a songé à l'avenir. "Je vis le moment présent, assure-t-elle. Je refuse de me projeter, c'est une source d'angoisse terrible pour moi. Le présent reste mon refuge." Quand elle songe à la finalité de la vie, elle est obligée, néanmoins, de se rapprocher de tous ceux qui luttent actuellement pour le droit de mourir dans la dignité. "Je suis depuis très longtemps sensible à ce sujet, confirme-t-elle. Il y a quelques années, j'ai rencontré Marie de Hennezel, femme incroyable, dévouée à ces personnes qui ont tant besoin d'être soutenues et accompagnées. Alors oui, demander qu'on 'assiste ma fin de vie' est ce que je souhaiterais pour moi..."

Retrouvez l'interview intégrale de Mylène Farmer dans le Journal du dimanche n° 3958 du 20 novembre 2022.