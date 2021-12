"J'ai cru ma dernière heure arrivée" : piégé dans un avion, Patrick Hernandez a cru mourir !

Born to be alive ? Né pour être en vie, Patrick Hernandez a bien failli voir ses plans mis à mal. Le jeudi 9 décembre 2021, le chanteur embrasait la salle du Lido de Paris avec son titre unique - qui lui rapporte toujours une fortune - et ses petits camarades Lio, Jean-Pierre Mader, Leee John et Limahl. Mais en voulant se rendre en Corse, à Ajaccio le lendemain, le chanteur a cru que son heure était venue. Les deux heures de vol qui le séparaient de l'île de beauté ont, effectivement, été un véritable enfer.

J'ai traversé la tempête hier soir dans un avion

Quand il est monté dans son avion, Patrick Hernandez l'ignorait sans doute mais les départements du sud de la France avaient été placés en vigilance orange ou rouge pour fortes intempéries. Tout est bien qui finit bien, heureusement, pour l'artiste qui a donné de ses nouvelles, une fois arrivée à bon port, un verre de vin blanc Sant Armettu à la main. "Tout va bien dans le meilleur des mondes, a-t-il assuré. Après avoir traversé la tempête hier soir dans un avion pris dans un grand huit ou un toboggan... j'ai cru ma dernière heure arrivée. Concert ce soir avec les potes et demain... vacances de Noël à la maison."