Diaporama "J'ai cru ma dernière heure arrivée" : piégé dans un avion, Patrick Hernandez a cru mourir !

5 / 12

Léopold Nord et Vous, Caroline Loeb, Patrick Hernandez, Patrick Timsit, Richard Anconina, Jean-Luc Lahaye, Jeanne Mas, Sabrina, Cookie Dingler, Peter et Sloane, Jean-Pierre Mader, Jean Schultheis, Début de Soirée, Frédéric Forestier et Emile et Images - Avant-premiere du film "Stars 80" au Grand Rex le 19 octobre 2012.