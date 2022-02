"J'ai de la chance" : Mélanie Thierry soutenue financièrement par Raphaël, confidences !

Entre Mélanie Thierry et le cinéma, c'est une grande histoire d'amour. La comédienne de 40 ans a essuyé des débuts difficiles avant de s'affirmer dans la famille du 7ème art : "Pendant longtemps, j'étais l'éternel numéro deux, celle qui n'est pas choisie dans la dernière ligne droite d'un casting. Je me demandais ce qui clochait. J'avais 20 ans, et sans doute n'avais-je que ma fraîcheur, ma joliesse, à offrir. La maturité vous nourrit de choses à raconter. Et depuis peu, j'ai enfin l'impression que je prends ma place", confie-t-elle dans une interview à Télérama.

Justement, Mélanie Thierry a le pouvoir de ne plus devoir dire 'oui' à chaque scénario glissé dans sa boîte aux lettres. Et cela, elle le doit en grande partie à son compagnon Raphaël grâce à qui elle poursuit sa carrière sans pression niveau argent : "Je vais être franche : j'ai la chance de vivre avec un mari qui, financièrement, me permet de ne pas travailler pour travailler, et m'encourage à décliner les projets qui ne me font pas vibrer (...) Avec le temps, je suis peut-être en train de tracer le bon dessin."

Mélanie Thierry et Raphaël sont l'un des rares couples à perdurer dans le show business. Ensemble depuis 2002, ils sont devenus parents d'Aliocha et Roman en 2008 et 2013. Malgré leur célébrité, la vie de famille chez les Thierry-Haroche ressemblent à celle de monsieur et madame tout-le-monde. Durant le confinement, ils avaient d'ailleurs offert aux internautes un aperçu de leur quotidien confiné avec deux enfants. Alors que le chanteur Raphaël débutait un live Facebook à la guitare, Mélanie Thierry passait par là, râlant au passage sur son compagnon qui n'avait rien à faire dans la cuisine parce qu'elle devait "faire à bouffer".

Malgré cette prise de bec publique et spontanée, Mélanie Thierry et Raphaël ont toujours pu compter l'un sur l'autre. L'actrice évoquait leur couple dans une interview pour Madame Figaro en septembre dernier : "J'ai vécu autant de temps avec lui qu'avec mes parents. (...) On s'est épaulés mutuellement, et on est toujours heureux ensemble. On rit et notre vie quotidienne est sans lourdeur. J'ai besoin d'avoir de l'admiration pour les gens que j'aime. J'admire mon mec et mes enfants". Le secret de leur longévité !