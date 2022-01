Mélanie Thierry et le cap des 40 ans : l'actrice "mieux dans ses baskets", elle explique pourquoi

Le 16 février prochain, Mélanie Thierry sera de retour au cinéma dans La Vraie famille, un drame réalisé par Fabien Gorgeart. L'occasion pour la comédienne d'accorder une nouvelle interview au magazine Version Femina du 31 janvier et d'évoquer plusieurs aspects de sa vie privée : le cap des 40 ans, le nouveau métier d'écrivain de son compagnon Raphaël, leur refuge familial en Bretagne...

Le 17 juillet dernier, l'actrice césarisée a soufflé ses quarante bougies. Un cap qu'elle a passé plutôt sereinement : "J'accepte désormais l'idée de n'avoir pas fait les choses dans un ordre établi, de ne pas avoir eu mon bac, par exemple, parce que je me suis construite différemment (...). Bref, je me sens mieux dans mes baskets qu'à 20 ans et j'assume plus ma féminité, explique-t-elle. D'ailleurs, je compte bien en profiter parce que je crains que la fenêtre de tir soit assez courte !"

Au cinéma également, Mélanie Thierry a gagné en assurance : "Je n'irai pas jusqu'à dire que je suis plus sûre de moi, car j'aurai à vie le syndrome de l'imposteur, mais au fur et à mesure que les cinéastes me confient de beaux rôles et que je fais mes preuves, même si je n'ai pas fréquenté d'école d'art dramatique, j'assume davantage d'être une actrice : j'ai moins peur de la caméra, de jouer, de me mettre à nu", confie la star des films La Princesse de Montpensier, Le Dernier pour la route ou encore Au revoir là-haut.

Epanouie dans sa vie d'actrice, Mélanie Thierry l'est également côté coeur. Cela fait maintenant 20 ans qu'elle partage sa vie avec le chanteur Raphaël, qui a d'ailleurs été d'un grand soutien lors des obsèques de son ami Gaspard Ulliel. Mère de deux garçons, de 13 et 8 ans, l'actrice s'est naturellement inspirée de sa propre expérience pour interpréter son personnage dans La Vraie Famille : celui d'Anna, qui vit avec son mari, ses deux petits garçons et Simon, un enfant placé chez eux par l'Assistance Sociale depuis l'âge de 18 mois, qui a désormais 6 ans. Un jour, le père biologique de Simon exprime le désir de récupérer la garde de son fils. C'est un déchirement pour Anna...