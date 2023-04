"J'ai divorcé 17 fois et j'ai 14 enfants !" : Dimitri Rassam, rares confidences sur Charlotte Casiraghi et leur quotidien

Il vit un véritable conte de fées... comme au cinéma. Ça tombe bien, Dimitri Rassam, l'époux de Charlotte Casiraghi, est plutôt très investi dans le monde du septième art puisqu'il est producteur. L'un de ses projets est, d'ailleurs, actuellement à l'affiche puisqu'il a travaillé sur le très populaire Les trois mousquetaires : D'Artagnan de Martin Bourboulon, qui est sorti en salles le 5 avril dernier. Venu assurer la promotion du long-métrage inspiré des écrits d'Alexandre Dumas, sur le plateau de l'émission Quelle époque!, le fils de Carole Bouquet craignait peut-être qu'on évoque, en lieu et place, sa vie privée...

Être une célébrité ne l'intéresse pas particulièrement, malgré le fait qu'il soit apparu à plusieurs reprises en Une du magazine Paris Match. "Il y a plusieurs choses qui s'entremêlent, a-t-il rappelé sur France 2. Il y a le fait qu'on peut se mettre en colère de temps en temps sur des choses qui sont complètement fausses qui sont rapportées, donc j'ai déjà divorcé 17 fois et j'ai 14 enfants, mais ça c'est un autre sujet." Le cinéphile de 41 ans a, toutefois, accepté d'évoquer sa chère et tendre, avec qui il est en couple depuis 2017 et avec qui il a accueilli un petit Balthazar en octobre 2018.

J'ai beaucoup de chance d'avoir une épouse merveilleuse et des enfants tout aussi merveilleux

"Je suis très fier de mon épouse, assure Dimitri Rassam. Mais quelque part on n'a jamais envie d'être réduit à ça. Elle me soutient. Elle est très importante. J'ai beaucoup de chance d'avoir une épouse merveilleuse et des enfants tout aussi merveilleux. Je comprends. C'est pas une histoire banale, je comprends que ça intéresse. Mais il y a un truc en France qui est très particuliers, qui est l'espace public et le domaine de l'intime, du privé. Et moi, j'aime bien marquer la frontière entre les deux."

Le producteur s'est pourtant laissé aller à d'amusantes confessions, à propos de son quotidien avec Charlotte Casiraghi, alors que Nawell Madani évoquait la charge mentale qui incombe aux femmes au quotidien, dès qu'elles rentrent à la maison. Dimitri Rassam est-il du genre à mettre la main à la pâte ? Oui et non. "J'ai vu le sketch de Nawell sur le sujet, a-t-il expliqué. C'est troublant de vérité quand même. À un moment donné, quand on regarde objectivement... on fait plus qu'avant, mais on a envie d'une médaille. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on a envie d'être reconnu..."