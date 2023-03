François Civil aveugle pendant 36h, pied cassé... tournage catastrophe pour Les Trois Mousquetaires !

Les nouvelles aventures des Trois mousquetaires, signées Martin Bourboulon, sortiront au cinéma le 5 avril 2023. Dans cette nouvelle aventure cinématographique, adaptée des célèbres romans d'Alexandre Dumas, François Civil est la tête d'affiche, incarnant d'Artagnan auprès de Vincent Cassel, Pio Marmaï et Romain Duris, respectivement Athos, Porthos et Aramis. Pour tenir ce premier rôle à la perfection, le jeune comédien de 33 ans a dû prendre de sérieux risques... d'autant qu'il a tenu à assurer lui seul 90% de ses cascades.

Un produit de maquillage mal appliqué

Sacré challenge pour un tel film d'action. Et pas sans risque, évidemment. François Civil aurait bien pu en ressortir estropié puisqu'en l'espace de quelques mois, il a vécu tous les incidents possibles et imaginables. Comme le révèle Le Parisien week-end, le bel acteur parisien - qui, très étonnamment, se trouve "moche" - a été enterré vivant pour une scène où son personnage est laissé pour mort, mais il s'est aussi cassé un pied et est resté "aveugle d'un oeil pendant trente-six-heures à cause d'un produit de maquillage mal appliqué". Espérons que le jeu en valait la chandelle !

François Civil coaché par un champion olympique

Pour être sûr de pouvoir incarner un d'Artagnan intrépide et athlétique, François Civil s'est préparé, physiquement, pendant six mois. Il a notamment été coaché par Yannick Borel, champion olympique d'épée par équipe, à partir du mois de février 2021, afin d'apprendre les postures et les déplacements. Le comédien s'est donc retrouvé plongé dans un dojo de Montreuil 3h par semaine... mais n'a pas échappé, pour autant, à certains dégâts physiques pendant le tournage. L'acteur, qui s'est donné corps et âme pour ce rôle, a également eu une certaine influence sur le côté séducteur de d'Artagnan.

Mal à l'aise avec l'attitude du mousquetaire vis-à-vis de Constance Bonacieux, François Civil aurait veillé au grain afin de ne pas répéter les mêmes maladresse. "L'homme n'occupe pas la même place aujourd'hui qu'au XVIIème siècle, expliquait-il dans les pages de Madame Figaro. C'est pourquoi j'ai été attentif à l'écriture de mes scènes avec Lyna Khoudri. Je trouvais que D'Artagnan était un peu trop insistant dans sa drague et, même si c'est écrit ainsi dans le roman d'Alexandre Dumas, je trouvais intéressant de moderniser cette séduction en y injectant un peu plus de respect."