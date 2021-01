François Civil se trouve "moche" : ces complexes sur lesquels il fait une "fixation"

Il est l'un des jeunes acteurs français les plus séduisants et pourtant, il se trouve "moche" ! Dans une interview accordée à L'Equipe, le 8 janvier 2021, le comédien a évoqué son rapport au sport et la relation qu'il entretient avec son corps, son outil de travail devant les caméras. Le beau brun de 30 ans assure actuellement la promotion du film BAC Nord, de Cédric Jimenez, qui doit sortir en février prochain, si la crise sanitaire permet aux cinémas d'enfin rouvrir leurs portes. Durant cet entretien, ce passionné d'escalade a confié avoir une image de lui quelque peu négative...

"Je déteste me regarder à l'écran. De la même manière qu'entendre sa voix sur messagerie peut être pénible, il y a quelque chose de gênant dans le fait de me regarder, j'ai l'impression que le lâcher-prise lié au travail d'acteur implique une mise à nu, malgré les artifices d'un corps et d'une voix qui ne sont pas les miens, François Civil a-t-il d'abord expliqué. Et en général, me regarder ne me flatte pas. Il m'arrive très souvent de trouver que j'ai un gros nez, je fais une fixation sur mes sourcils, ma bouche... Je me trouve moche, en fait ! (rires)."

Se contentant tant bien que mal de son visage, le comédien semble en revanche mieux accepter son corps, notamment grâce à l'escalade, une véritable passion qu'il pratique depuis maintenant 4 ans, y compris pendant le confinement, grâce au mur de 3,30 m qu'il a installé dans son appartement parisien. "Je suis quelqu'un de sportif de nature. Je prends du poids assez facilement, plus facilement que pour en perdre (rires), mais j'ai la chance de réagir vite à l'effort", a ajouté celui qui mesure 1,80m pour 80 kg.