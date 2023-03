PHOTOS Sophie Marceau ultra élégante : très rare sortie avec son fils, le charmant Vincent à l'allure de Mousquetaire

La Fille de D'Artagnan ne pouvait manquer l'avant-première de cette nouvelle version des Trois Mousquetaires ! Sophie Marceau, plus élégante que jamais en total look black avec un col blanc chic, a assisté à la projection du long métrage réalisé par Martin Bourboulon et produit par Dimitri Rassam, le célèbre fils de Carole Bouquet et Jean-Pierre Rassam qui a dans son sang le cinéma. La star française n'était pas venue seule à cet événement, posant fièrement avec l'homme de sa vie avec qui elle vit à Paris : son fils Vincent Zulawski. Maman de deux enfants - elle a une fille également, Juliette, née en 2002 de sa relation avec le producteur Jim Lemley -, elle était aux anges au bras de son aîné.

Vincent Zulwaski fait une apparition médiatique rare au côté de sa célèbrissime maman ce 21 mars 2023, pour la présentation de la superproduction de cape et d'épée avec un casting cinq étoiles. S'il peut connaître tous les secrets du métier de comédien à travers sa mère, son père lui a transmis le goût de la direction. Il est en effet le fils du cinéaste polonais Andrzej Żuławski, décédé en 2016. Il avait dirigé Sophie Marceau dans plusieurs films comme L'Amour braque ou encore La Fidélité. Le jeune homme de 27 ans, arborant un joli bouc qui rappelle celui des Mousquetaires, a signé la mise en scène d'un court métrage intitulé La Revanche et présenté en 2022 au festival de Cabourg. Il donne également des cours d'actorat pour mieux préparer les apprentis-comédiens.

Mère et fils bien accompagnés

Aux côtés de Sophie Marceau et de son fils, s'est également distinguée la talentueuse Eye Haïdara. Les deux comédiennes se connaissent bien, pour avoir tourné ensemble dans La Taularde d'Audrey Estrougo, sorti il y a sept ans. L'irrésistible héroïne du Sens de la Fête et de la série En thérapie a notamment choisi une veste Chanel qui s'accorde à merveille avec son sac de la même marque pour briller avec son amie et le fils de cette dernière.

Cette nouvelle version des Trois Mousquetaires s'attarde notamment sur le destin de D'Artagnan, incarné par François Civil. L'acteur partage la vedette avec pas moins que Romain Duris, Vincent Cassel, Pio Marmaï et Eva Green. Une oeuvre flamboyante qui s'associe avec une noble cause. En effet, le 3 mai 2023, pour une entrée vendue, un euro sera reversé au profit de l'institution nationale des invalides qui prend en charge les combattants âgés, malades ou blessés au service de la patrie. (Découvrez la vidéo de l'avant-première dans notre diaporama)

Les Trois Mousquetaires - D'Artagnan, en salles le 5 avril 2023