Sophie Marceau : Son fils Vincent met ses talents à disposition... Etonnante proposition !

En ayant des parents acteur et réalisateur, difficile de ne pas suivre la voie de la comédie. C'est le cas de Ben Attal, fils de Charlotte Gainsbourg et Yvan Attal. De Chloé Jouannet, fruit des amours entre Alexandra Lamy et Thomas Jouannet et de Vincent Zulawski. Le jeune homme de 27 ans est né de la relation passionnée entre le réalisateur polonais Andrej Zulawski, mort en 2016, et la comédienne française Sophie Marceau. Et autant dire qu'avec de tels parents, difficile de ne pas suivre un parcours artistique.

Sa biographie Instagram parle pour lui. Vincent Zulawski est réalisateur, acteur et même écrivain. Fin 2019, il sortait d'ailleurs son premier recueil de poésie baptisé Le Charlatan et autres poèmes chez Fougue Editions. Mais cela ne l'empêche pas de poursuivre sa carrière dans la comédie et de vouloir transmettre son art et ses connaissances. Il a même posté une petite annonce dans sa story Instagram (voir diaporama) !