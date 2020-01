Sophie Marceau "bouleversée" par son fils Vincent, sa jolie déclaration

La star n'avait rien publié depuis près de deux ans sur son compte Instagram ! Le 24 janvier 2020, Sophie Marceau a fait un retour remarqué sur le réseau social. L'actrice et réalisatrice de 53 ans est sortie de son silence pour faire une jolie déclaration à son fils Vincent Zulawski, 24 ans, né de sa relation avec le réalisateur polonais Andrzej Zulawski, décédé en février 2016.

"Comment ne pas dire mon émotion lorsque je lis ces mots, c'est bouleversant et magnifique ! Bien sûr il s'agit de mon fils, mais c'est de beauté dont il s'agit et je m'émeus, je m'émerveille... Merci à la vie et à son pouvoir de guérison par la création et à l'amour d'être toujours plus fort que tout. Merci Vincent." Sophie Marceau fait ainsi référence au nouveau recueil de poésie qu'a sorti son fils le 7 janvier dernier. Un ouvrage intitulé Le Charlatan et autres poèmes (éditions Fougure).