Sophie Marceau, sa vie à Paris avec son fils Vincent : cet appartement "avec un vis-à-vis monstrueux" mais "fonctionnel"

Sophie Marceau est une icône et c'est pourquoi en septembre 2021 le magazine ELLE lui consacrait un numéro spécial de sa collection ELLE Icône. Une compilation d'interviews de l'actrice mais aussi de magnifiques photos.

En 1999, alors qu'elle vient d'être sacrée James Bond Girl, Sophie Marceau réalise un shooting avec la photographe Ellen Von Unwerth. Dans l'interview qui l'accompagne, la star de La Boum se confie sur sa vie personnelle. C'est alors que l'on apprend que Sophie Marceau a emménagé à Paris avec son fils Vincent qui était alors âgé de 4 ans et demi.

Je n'ai même pas mis de rideaux

A la question de savoir si l'actrice aime Paris, elle dévoile des détails sur l'appartement dans lequel elle vie. "Ouais... c'est une très belle ville. Disons que certaines rencontres sont charmantes, mais la foule ne l'est pas. Malgré tout, je m'y sens chez moi", débutait-elle sa réponse, avant d'évoquer son fils, la raison pour laquelle elle semblait se stabiliser dans la capitale. "J'y suis de plus en plus souvent, depuis que mon fils est entré à la maternelle, l'année dernière. Je loue un appartement fonctionnel, moderne, avec un vis-à-vis monstrueux. Mes voisins ont une vue plongeante chez moi ! D'autant que je n'ai même pas mis de rideaux. Mais tant pis, je m'en fiche !", confiait-elle.

A l'époque, Sophie Marceau est en couple avec Andrzej Zulawski, avec qui elle a vécu une histoire passionnée durant dix-sept ans et qui a pris fin en 2001. Leur fils Vincent est né en juillet 1995 et l'histoire d'amour entre Andrzej Zulawski (décédé en février 2016) et Sophie Marceau suscitait beaucoup de commentaires du fait de leur grande différence d'âge. En effet, vingt-six ans les séparaient...

Une vraie maison en Pologne

Lors de cette même interview avec ELLE en 1999, Sophie Marceau expliquait alors pourquoi elle n'avait pas beaucoup vécu à Paris. "Depuis la naissance de Vincent, j'ai passé beaucoup de temps en Pologne. J'y ai une vraie maison, avec une âme et du charme. C'est là qu'avec Andrzej et Vincent, nous allons passer Noël et le jour de l'An. L'été nous allons en Corrèze chez mes parents. Et puis je voyage, j'ai passé beaucoup de temps à Los Angeles", partageait-elle.

Maintenant que son fils Vincent est grand, tout comme sa fille Juliette née en juin 2002 de sa relation passée avec le producteur Jim Lemley, Sophie Marceau a changé de vie. Aux dernières nouvelles, elle serait célibatataire...