Sophie Marceau : Son fils Vincent Zulawski lui fait une rare déclaration d'amour

De son côté, la comédienne et réalisatrice de 53 ans avait témoigné de sa fierté sur Instagram, le 24 janvier dernier : "Comment ne pas dire mon émotion lorsque je lis ces mots, c'est bouleversant et magnifique ! Bien sûr il s'agit de mon fils, mais c'est de beauté dont il s'agit et je m'émeus, je m'émerveille... Merci à la vie et à son pouvoir de guérison par la création et à l'amour d'être toujours plus fort que tout. Merci Vincent", avait alors partagé l'ex-James Bond Girl sur le réseau social. "Si mon travail ne lui avait pas plu, elle ne m'aurait pas fait ce cadeau, a commenté son fils à nos confrères. Elle n'est vraiment pas comme ça."