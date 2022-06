Sophie Marceau : Sa fille Juliette Lemley a 20 ans, que devient-elle aujourd'hui ?

Ce lundi 13 juin 2022, Juliette Lemley célèbre ses 20 ans. Si son nom est encore peu connu du grand public, celui de sa mère l'est bien moins. La jeune femme qui fête cet anniversaire si marquant aujourd'hui n'est autre que la fille de Sophie Marceau. Fruit de ses amours passés avec Jim Lemley, Juliette a toujours pu compter sur ses illustres parents pour la préserver de toute vie médiatique, qu'elle n'aurait pas souhaitée. Sophie Marceau a rencontré son père, Jim Lemley, sur le tournage d'Anna Karenine, en 1996. La star de La Boum incarnait alors le rôle principal de ce film que l'homme produisait. Ce n'est que six ans plus tard que le couple donnait naissance à Juliette. Aujourd'hui, âgée de 20 ans, que devient-elle ?

Les confidences de Sophie Marceau au sujet de ses enfants – Juliette Lemley mais aussi Vincent Żuławski, fils de Andrzej Żuławski – sont rares. Au sujet de sa fille, dans Paris Match, la comédienne de 55 ans s'exprimait au sujet de leur ressemblance : "Juliette ressemble à celle que j'étais toute petite." La jeune femme n'a jamais fait de vague, ne s'attirant ainsi jamais toute couverture médiatique, à l'inverse de son demi-frère. Elle a toujours préféré se concentrer sur son avenir et ses études. Ce qui n'a néanmoins jamais empêché sa mère de se faire du souci. "C'est tout le problème d'être parent : on a envie de les protéger tout en sachant que les douleurs et les doutes sont nécessaires pour grandir. L'important, c'est qu'on soit là et qu'ils sachent qu'ils peuvent compter sur nous", a-t-elle fait savoir au magazine ELLE en 2017.

Look "Tomboy" et ressemblance avec sa mère

Si Sophie Marceau a la carrière qu'on lui connaît, elle n'a pourtant jamais laissé ses enfants de côté. Juliette Lemley n'a donc jamais manqué de rien. "Je suis une mère avant d'être une actrice. Je pense d'abord à mes deux enfants, avait-elle expliqué en 2009 au journal Le Parisien. Je beurre les tartines de Vincent et de Juliette le matin, je suis là pour leur raconter une histoire et les coucher, je suis là aussi les week-ends." Sur Instagram, Juliette Lemley est en profil privé. Ce que l'on sait de son look remonte à l'âge de ses 16 ans, où sa mère affirmait alors quelle était "très garçon, très Tomboy".

Un fort caractère et une véritable ouverture d'esprit

Elle ne manque pas de tempérament, et affiche un esprit plutôt ouvert. Dans les colonnes du Point en septembre 2021, Sophie Marceau se confiait à ce sujet. "On passe sa vie à juger les autres, je n'y échappe pas. Il m'arrive de dire devant ma fille : 'Elle a vieilli', 'Il a grossi', a raconté l'actrice. Ma fille me dit :arrête, maman, tu juges tout le temps !' Je lui réponds : 'Je ne juge pas, j'observe." Juliette Lemley a toujours affiché une impressionnante maturité. "Ma fille m'a dit : 'Tu as vécu trente-six ans, avant que je te connaisse.' On vit avant, on vit parallèlement. Il y a tant de choses qu'on ne sait pas sur les autres", a ainsi livré Sophie Marceau en évoquant Juliette, ne cachant pas sa fierté.